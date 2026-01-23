Valencia - Espanyol: horario y dónde ver hoy por TV el partido de LaLiga EA Sports

El Espanyol afronta este sábado, en la jornada 21 de LaLiga EA Sports, un nuevo compromiso a domicilio ante el Valencia en Mestalla. El conjunto blanquinegro no logra imponerse al equipo catalán en su estadio desde hace cinco años y acumula, desde entonces, una derrota y dos empates.

El último triunfo valencianista en casa ante el cuadro barcelonés se remonta a la recta final de la temporada 2019-20. Aquel encuentro, correspondiente a la jornada 37, se resolvió con un tanto tempranero de Kevin Gameiro, anotado en el minuto 16, en una etapa marcada por la inestabilidad en el banquillo, con Voro al frente tras las salidas de Marcelino García Toral y Albert Celades.

Acción del Espanyol-Girona / Gorka Urresola

Tras ese partido, el Espanyol perdió la categoría, aunque regresó a Primera al año siguiente. Desde su retorno, el Valencia no ha sido capaz de vencerle en Mestalla. En la campaña 2021-22, el conjunto blanquiazul rompió una larga racha sin ganar en el feudo valencianista y se impuso por 1-2, remontando el gol inicial de Alderete con un penalti transformado por Raúl de Tomás en el minuto 83 y un tanto de Javi Puado en el 88.

Un curso después, en la temporada 2022-23, ambos equipos se enfrentaron con la permanencia en juego y firmaron un empate a dos bastante polémico tras las decisiones arbitrales de Gil Manzano, que condenaron al equipo perico. El gol de Samu Lino en el tiempo añadido, en el minuto 93, dejó al Espanyol sin opciones de salvación y certificó su descenso. En el precedente más cercano, ya en la temporada 2024-25, el duelo volvió a terminar en tablas.

Los jugadores del Valencia, celebrando un gol en Mestalla / SD

Ese último enfrentamiento tuvo lugar en la jornada 33 del curso anterior. El Valencia llegó al partido situado en la decimocuarta posición con 38 puntos, mientras que el Espanyol ocupaba el decimotercer puesto con la misma puntuación.

El conjunto catalán se adelantó poco antes del descanso, en el minuto 40, gracias a un tanto de Javi Puado, pero tras la reanudación el equipo valencianista aumentó su presencia en campo contrario y logró igualar el marcador gracias a un tanto de Javi Guerra en el 57.

En total, Valencia y Espanyol se han enfrentado en 84 ocasiones en Liga en Mestalla. El balance histórico favorece claramente al conjunto valencianista, con 56 victorias, 20 empates y únicamente ocho triunfos del equipo visitante.

El partido entre Espanyol y Valencia, correspondiente a la 21ª jornada de la LaLiga EA Sports 2025/2026, se disputa el sábado 24 de enero a las 16:15 horas en España.

En España, el partido de la LaLiga EA Sports entre Valencia y Espanyol se podrá ver en directo a través de Movistar+ LaLiga.