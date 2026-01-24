Valencia - Espanyol, en directo: partido de LaLiga EA Sports, hoy en vivo

En directo
Valencia (1-0) Espanyol l Min 45
¡Empieza la segunda parte! Sin cambios en los dos equipos.
Valencia (1-0) Espanyol l Media parte
A punto de salir ambos equipos al campo.
Valencia (1-0) Espanyol l Media parte
¡Finaaaaal de la primera parte! Gana el Valencia. Buen inicio perico que se desinfló tras los primeros 10 minutos del partido. El Valencia consiguió dominar durante media hora y encontró el primero del partido gracias a una gran combinación entre Beltrán y Hugo Duro. Los pericos mejoraron en el último tramo de la primera mitad pero sin crear un peligro real a la portería local.
Valencia (1-0) Espanyol l Min 45
¡1 minuto de tiempo extra!
Valencia (1-0) Espanyol l Min 45
Amarilla para Pol Lozano. La primera del partido.
Valencia (1-0) Espanyol l Min 44
Falta para el Espanyol en tres cuartos de campo del Valencia. Puede ser una de las últimas de la primera parte.
Valencia (1-0) Espanyol l Min 42
Gran acción de Comert que salva al Valencia tras una buena transición ofensiva del Espanyol.
Valencia (1-0) Espanyol l Min 40
Últimos 5 minutos de la primera mitad. Se le está haciendo un poco largo este final de primera mitad al Valencia.
Valencia (1-0) Espanyol l Min 39
Ha recuperado algo el control del balón los pericos pero siguen sin encontrar situaciones claras de gol.
Valencia (1-0) Espanyol l Min 38
Buena jugada ensayada de los pericos que casi sorprende al Valencia. Nuevo saque de esquina para el Espanyol.
