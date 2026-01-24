Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Valencia - Espanyol, en directo: partido de LaLiga EA Sports, hoy en vivo

Sigue en directo el partido entre Valencia y Espanyol de la jornada 21 de LaLiga en Mestalla

Jofre Carreras, extremo del RCD Espanyol

Jofre Carreras, extremo del RCD Espanyol / RCD ESPANYOL

Sergi Bescós I Lázaro

Valencia y Espanyol se miden este sábado en la vigesimoprimera jornada de LaLiga EA Sports.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.

