Valencia - Espanyol, en directo: partido de LaLiga EA Sports, hoy en vivo

Valencia y Espanyol se miden este sábado en la vigesimoprimera jornada de LaLiga EA Sports.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.

Valencia (1-0) Espanyol l Min 45 ¡Empieza la segunda parte! Sin cambios en los dos equipos.

Valencia (1-0) Espanyol l Media parte A punto de salir ambos equipos al campo.

Valencia (1-0) Espanyol l Media parte ¡Finaaaaal de la primera parte! Gana el Valencia. Buen inicio perico que se desinfló tras los primeros 10 minutos del partido. El Valencia consiguió dominar durante media hora y encontró el primero del partido gracias a una gran combinación entre Beltrán y Hugo Duro. Los pericos mejoraron en el último tramo de la primera mitad pero sin crear un peligro real a la portería local.

Valencia (1-0) Espanyol l Min 45 ¡1 minuto de tiempo extra!

Valencia (1-0) Espanyol l Min 45 Amarilla para Pol Lozano. La primera del partido.

Valencia (1-0) Espanyol l Min 44 Falta para el Espanyol en tres cuartos de campo del Valencia. Puede ser una de las últimas de la primera parte.

Valencia (1-0) Espanyol l Min 42 Gran acción de Comert que salva al Valencia tras una buena transición ofensiva del Espanyol.

Valencia (1-0) Espanyol l Min 40 Últimos 5 minutos de la primera mitad. Se le está haciendo un poco largo este final de primera mitad al Valencia.

Valencia (1-0) Espanyol l Min 39 Ha recuperado algo el control del balón los pericos pero siguen sin encontrar situaciones claras de gol.