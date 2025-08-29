Urko y Pickel, presentados: "Me dieron confianza cuando más lo necesitaba"

Manolo González ya tiene a los dos pívotes que tanto deseaba y con los que llevaba soñando desde el primer día de mercado. Tras muchas semanas de negociaciones, Charles Pickel y Urko González de Zárate ya están listos para este fin de semana debutar y redebutar, respectivamente. En su presentación ambos se mostraron muy contentos, especialmente un Urko que recalcó que "me dieron confianza cuando más lo necesitaba" en su cesión la pasada temporada. Por otra parte, el director deportivo Fran Garagarza analizó los últimos días de mercado y aseguró que él no diría que está "todo cerrado".

Pickel: "Este club es perfecto para mí"

Este domingo, en el partido ante Osasuna en el RCDE Stadium, Charles Pickel seguramente tendrá sus primeros minutos con la elástica blanquiazul. El mediocentro de origen suizo se mostró "muy feliz" de formar parte del Espanyol y consideró que es "un paso muy positivo" en su carrera. "Creo que este club es perfecto para mí, por mi estilo, por mi forma de pensar y LaLiga es una liga increíble. Cuando me llamaron, yo estaba encantado y dije a mi antiguo club que quería salir", explicó.

Preguntado por sus cualidades futbolísticas, Pickel fue humilde y pidió esperar a que el terreno de juego mande: "Creo que siempre existe margen de mejora. ¿Mis cualidades? No me gusta mucho hablar de mí mismo, entonces creo que ya lo juzgaréis vosotros cuando me veáis jugar en el campo. Estoy preparado para lo que venga". Además, ya ha podido hablar con su nuevo técnico, Manolo González, y admitió que se siente a gusto con él. "Creo que encaja perfectamente conmigo y estoy aquí para ayudar al equipo", dijo.

En cuanto a su llegada, el jugador de origen suizo aunque juega con la selección nacional de la República Democrática del Congo se mostró "listo" para la nueva aventura: "No fue ninguna sorpresa. Todos conocemos el mundo del fútbol, sabemos que en cualquier momento las cosas pueden cambiar, pero estaba preparado y tenía muchas ganas de venir aquí". Asimismo, ha valorado "muy positivamente" su llegada al equipo: "Me han dado la bienvenida fantásticamente, son muy amables conmigo".

Urko: "Va a ser una temporada muy buena"

Urko González de Zárate regresa al Espanyol en propiedad, tras su cesión de media temporada donde estuvo muy cómodo, motivo por el que ha decidido volver al club perico. "Los seis meses que vine aquí, la gente del club, la afición y todos mis compañeros me arroparon muy bien y me hicieron sentir como en casa. Estoy muy contento, ilusionado y estos seguro de que van a venir cosas bonitas", dijo nada más empezar.

Un movimiento que se ha llevado a cabo tras más tiempo de lo esperado, porque los 'tempos' del mercado son los que son: "Tienes que ser paciente y yo tenía claro que quería venir aquí. Hace 2 días mi representante me llamó para decirme que se había acelerado todo y que estaba todo para venir y, cuando me dio la noticia, estuve muy contento y muy feliz". La espera ha valido la pena, porque Urko ha firmado un contrato largo hasta 2030 y está seguro de que "van a ser años muy bonitos para todos".

El vitoriano valoró una plantilla que para él es "muy buena, muy competitiva y, sobre todo, es muy trabajadora". "Estoy seguro que vamos a ir día a día, partido a partido y vamos a ir a por los tres puntos cada fin de semana. Va a ser una temporada muy buena", zanjó el jugador de 24 años.

Garagarza: "Hay satisfacción con el trabajo que se está haciendo y se ha hecho"

El director deportivo blanquiazul, Fran Garagarza, se mostró muy satisfecho con el trabajo realizado hasta la fecha en el presente mercado. "Hay satisfacción con la planificación y el diseño de la plantilla que hemos ido elaborando estos meses de la mano del staff liderado por Manolo. Los objetivos y los perfiles de los jugadores, sobre todo en las posiciones que se han ido alargando un poco más de lo debido, como es el caso del centro del campo, se han dado en el tiempo más rápido posible".

Sin embargo, es prudente y no da el mercado por finalizado en las oficinas de la Ciutat Esportiva Dani Jarque: "A falta de tres días para el cierre del mercado, yo no diría con contundencia que ya está todo cerrado, porque sería una irresponsabilidad". Los movimientos principalmente podrían ser en forma de salida por jugadores que generan interés como Roberto Fernández, pero la respuesta de Garagarza es clara: "Estamos bien blindados y quien los quiera no va a haber mucho que hablar y sí cifras que se tengan que dar. Si se tienen que dar, será en las cifras que todos saben".