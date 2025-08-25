Urko y Guido, los pivotes que quiere Manolo

Tras empezar la liga con buen pie -sumando 4 de los 6 puntos posibles- y con la plantilla prácticamente cerrada, la dirección deportiva blanquiazul quiere redondear el equipo y ofrecer más armas a Manolo González con dos jugadores que amplíen el equipo y sumen más calidad. Con la defensa cerrada tras la incorporación del central alemán Clemens Riedel, la posición en la que están todos los esfuerzos puestos es la del pivote y ya hay dos favoritos: Urko González de Zárate y Guido Rodríguez.

La posición del mediocentro defensivo actualmente es la más frágil del Espanyol. Tras la cesión de José Gragera al Deportivo de la Coruña, único jugador en dicha posición al finalizar los préstamos de Urko y Král, es una plaza huérfana de jugadores naturales y en la que Manolo González ha tenido que poner a Pol Lozano, Edu Expósito y Ramón Terrats como 'parches' en estos primeros encuentros. "Estamos condicionados en el pivote. Pol y Edu han hecho un gran trabajo, pero acaban cansados. Terrats luego ha acabado de pivote", dijo el técnico perico ayer tras el empate ante la Real Sociedad.

Se busca conductor para la 'Manoleta'

Es por ello que es el gran objetivo de esta última semana de mercado y el casting ya está cerrado. Según 'La Grada', Urko González de Zárate y Guido Rodríguez son los elegidos y ya hay negociaciones por ellos. En el caso del vasco, es una petición expresa de Manolo González, quien quedó encantado del rendimiento del canterano txuri-urdin durante su media temporada en el club blanquiazul, disputando un total de 1.382 minutos en 17 partidos en los que dio 2 asistencias. El conductor de la 'Manoleta' le quiere desde el día uno de mercado y la predisposición del jugador es buena, por lo que el Espanyol ya trabaja en cómo encajar la operación. Además, ayer hubo contacto directo entre ambos clubes.

En cuanto a Guido Rodríguez, el mexicano quiere salir del West Ham United, donde no ha gozado del protagonismo que esperaba (1.185 minutos en 24 partidos) cuando desembarcó hace un año procedente del Real Betis. La voluntad del jugador está siendo clave, ya que quiere volver a La Liga de la mano del Espanyol pese a que tiene dos ofertas muy potentes de Arabia. Llegaría cedido por una temporada con una opción de compra por valor de alrededor de 6 millones de euros. Sin embargo, según medios ingleses, el conjunto londinense no dejará salir a Guido mientras no tenga sellado el fichaje de Hayden Hackney, centrocampista del Middlesbrough al que quiere incorporar. El jugador de 31 años dejó muy buen sabor de boca en su anterior periplo español y, sin duda, sería una gran incorporación para el Espanyol.