Urko González vuelve al Espanyol

Ya es oficial. Urko González de Zárate es nuevo jugador del RCD Espanyol para la próxima temporada. El centrocampista de Vitoria, que estuvo medio curso cedido en el club, inicia su segunda etapa como jugador perico, aunque esta vez siendo propiedad del Espanyol que ha cerrado su traspaso con la Real Sociedad en un contrato hasta junio de 2030.

Se trata de un movimiento que la dirección deportiva ha ido trabajando a fuego lento en las últimas semanas. A su llegada a San Sebastián tras su cesión en el Espanyol, el centrocampista se encontró con un panorama similar al que dejó hacía unos meses; sus opciones de tener minutos iban a ser reducidas incluso con Sergio Francisco como entrenador, así que la única opción posible era buscar una salida que satisficiese a todas las partes.

Manolo completa su puzzle

Y quien no perdió de vista al centrocampista fue el Espanyol, que siempre controló de cerca a Urko desde que pusiese rumbo de vuelta a la Real Sociedad. Ahora, el club perico decide apostar por el de Vitoria mediante un traspaso del 80% de sus derechos que deja a la Real con el 20% de una futura plusvalía del futbolista. El acuerdo se ha cerrado por una cifra algo menor a los cinco millones de euros.

Urko González convenció en su estadía en el RCDE Stadium tanto a Manolo González como a la dirección deportiva que era un jugador por quien podían apostar de cara al futuro. Su inteligencia táctica, disciplina y equilibrio en la medular fueron clave para que el Espanyol consiguiese la salvación la pasada temporada y quiere seguir en esa línea este curso que ya ha empezado. El centrocampista quiere consolidar esos conceptos sabedor de que tiene la confianza plena de Manolo González, quien cuenta con su disponibilidad a partir del partido de este domingo contra Osasuna.

Su llegada responde, además, a la demanda del técnico perico de incorporar un centrocampista de su perfil antes del cierre del mercado. Urko no solamente cumple con las exigencias de Manolo, sino que además se trata de un jugador que entiende de primera mano la filosofía del entrenador gallego en el Espanyol. Urko siempre ha tenido al Espanyol como prioridad absoluta en caso de abandonar San Sebastián este verano, así que la operación se ha acelerado una vez las tres partes han podido alcanzar un acuerdo en cuanto a las cifras económicas.