Urko González: "Manolo nos contagia esa mala hostia que tiene"

Urko González de Zárate se ha convertido en una pieza muy importante dentro del esquema del Espanyol, rindiendo a un alto nivel en la medular del equipo perico. "Estoy teniendo suerte y estoy jugando muchos minutos. Eso al jugador le ayuda mucho y, cuanto más juegas, pues sí que es verdad que tu confianza crece. Estoy muy contento", afirmó el centrocampista en rueda de prensa.

Pese a la buena situación clasificatoria del Espanyol, quinto con 33 puntos, Urko volvió a apostar por la cautela: "El objetivo lo tenemos muy claro, que es llegar cuanto antes a los 42 puntos y luego a partir de ahí seguir compitiendo y haciéndolo como lo estamos haciendo". Además, explicó la clave del buen momento de los blanquiazules: "Trabajamos mucho el día a día, tenemos muy claro lo que Manolo nos pide y eso se refleja en el campo".

Precisamente, el centrocampista vasco se deshizo en elogios hacia Manolo González, a quien considera clave para el excelente rendimiento del equipo. "Manolo es un entrenador que sabe mucho el fútbol, lleva muy bien el grupo y tiene las ideas muy claras. Contagia esa mala hostia que tiene, lo vive mucho y al final eso nos contagia a todos", explicó.

Por otra parte, Urko desveló cómo pasar página de la derrota en el derbi contra el FC Barcelona: "Tenemos que olvidarnos del anterior partido e ir a jugar contra el Levante a ganar los tres puntos". Preguntado sobre el próximo rival en Liga, el mediocampista calificó como "muy complicado" el partido contra los 'granotas'. "Esto es Primera División y todos los partidos son muy complicados. Si competimos y lo hacemos bien, nos vamos a poder traer los tres puntos", señaló.

Ahora brilla con el Espanyol, pero Urko no tuvo un arranque sencillo esta temporada: "Al principio me costó un poco y yo soy consciente de que no estaba bien. Manolo confía en mí, hablo con él y bueno, él me transmite confianza". En ese sentido, destacó su rápida adaptación al club al llegar hace un año. "Desde el primer día que vine el año pasado me sentí muy cómodo. Aquí soy feliz, disfruto jugando aquí a fútbol y la verdad que estoy muy contento", afirmó.