Urko González: "Debemos tener los pies en el suelo"

El centrocampista del Espanyol Urko González aseguró este martes que el equipo debe tener "los pies en el suelo" pese al buen inicio de curso, sexto en la clasificación de Primera División con 24 puntos.

El futbolista, en declaraciones al club tras la sesión en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, apostó por el partido a partido: "Estamos contentos y hemos empezado bien. Pero vamos paso a paso y lo que tenga que venir, vendrá".

Urko González apuntó que el rendimiento del Espanyol en este primer tramo de la temporada 2025-26 "es fruto del trabajo del día a día", que, según comentó el futbolista, "se ve reflejado el fin de semana". "Queremos seguir así hasta el final", añadió.

Respecto al partido de Copa del Rey de este jueves contra el Atlético Baleares, el jugador avanzó que el equipo no piensa relajarse: "Iremos ahí a ganar, es una competición que nos ilusiona mucho. Lo dejaremos todo para pasar de ronda".