Urko González, contundente sobre su futuro en el Espanyol: "No va a haber susto. Estoy aquí muy bien"

Urko González de Zárate ya tiene la mirada puesta en el próximo compromiso del Espanyol. El conjunto blanquiazul visitará a la Real Sociedad, un partido especialmente emotivo para el centrocampista, formado durante muchos años en el club donostiarra. “Es un partido especial porque he pasado muchos años allí y conozco a mucha gente. Preveo un partido complicado, pero podemos competirlo”, explicó Urko en rueda de prensa.

El futbolista también valoró la derrota ante el Real Madrid, un tropiezo que dolió especialmente después del buen encuentro completado por los pericos. “Fue un jarro de agua fría. Hicimos un partido muy completo. Fue una pena no puntuar, pero ya es pasado. Hay que mirar adelante y seguir en la línea en la que estamos”, señaló.

Urko ha demostrado esta temporada su polivalencia y no tiene problemas en adaptarse a las necesidades de Manolo González. Aunque reconoce que está dispuesto a actuar en defensa si el técnico así lo considera. “Soy mediocentro, pero el míster me pidió jugar atrás. Donde pueda ayudar yo encantado. Me da igual con quién jugar, todos tienen mucho nivel y están más que preparados”, afirmó.

El centrocampista también explicó qué le exige Manolo González para seguir creciendo: “Siempre me pide lo mismo: agresividad en los duelos y que con balón tenga más personalidad”. Sobre la confianza del entrenador, Urko fue prudente: “Confía en mí, pero somos muchos. Cuando me toque jugar debo dar lo máximo”.

Asimismo, el futbolista considera que una de las claves del Espanyol de esta temporada está en la personalidad con balón. “Son las ideas del míster, que hay que llevarlas a cabo. Salvo el otro día, que hicimos un partido muy completo, nos ha ido bien”, comentó.

También destacó las diferencias respecto al equipo de la pasada campaña: “Manolo nos pide personalidad con balón y ser agresivos. Quiere que nos demos más pases”.

Una de las respuestas más contundentes llegó cuando fue preguntado por una posible salida del Espanyol durante el presente mercado. Urko despejó cualquier duda entre risas. “¡Qué va, qué va! No va a haber susto. Estoy aquí muy bien”, aseguró el centrocampista.

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Y, sobre la posible llegada de Bryan Zaragoza, el jugador blanquiazul se mostró al margen de las decisiones deportivas: “Es trabajo de Monchi. Si viene gente, bienvenidos”.