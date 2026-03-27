Urko González, el ancla del Espanyol

En el Espanyol siguen centrados y confiados en su capacidad para darle la vuelta a la delicada situación del equipo. Inmerso en una dinámica de doce partidos sin conocer la victoria, el conjunto blanquiazul aún no sabe lo que es sumar de tres en este 2026, no todo son malas noticias. También hay señales positivas que invitan al optimismo y refuerzan la idea de que el equipo tiene margen para reaccionar y revertir la dinámica en las próximas jornadas.

Entre las notas más positivas del Espanyol destaca el rendimiento de Urko González de Zárate. El centrocampista vasco está rindiendo a un nivel más que notable en los últimos partidos y, aunque los resultados no están acompañando al equipo, está siendo capaz de ofrecer una versión muy sólida que ayuda a sostener y equilibrar al conjunto. Sin ninguna duda, se ha convertido en el ancla que sostiene al cuadro blanquiazul en los peores momentos.

Urko ya fue una pieza importante, incluso capital, en la permanencia del Espanyol en Primera División el curso pasado. Aterrizó en calidad de cedido desde la Real Sociedad en el mercado invernal, y rápidamente se hizo un hueco en el once de Manolo González. Desde un primer momento aportó solidez, equilibrio, salida de balón y capacidad para abarcar todo el campo, factores que finalmente fueron fundamentales para que el equipo blanquiazul se quedará un año más en la máxima categoría del fútbol español.

Es por ello que el Espanyol no dudó el pasado verano en desembolsar cerca de cinco millones de euros y el 20 % de la plusvalía de una futura venta por hacerse con los servicios de Urko. Y, una vez más, ha demostrado que valió la pena pagar esta cantidad. A pesar de un inicio de temporada algo más dubitativo, el mediocampista de Vitoria se ha vuelto a convertir en un jugador clave en el esquema de Manolo González. Encadena cinco titularidades consecutivas que demuestran su importancia dentro del equipo y, en total, ya acumula más de 1.900 minutos repartidos en 27 partidos de LaLiga.

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Con Urko González de Zárate como referencia en el centro del campo, el Espanyol encuentra en su rendimiento una señal clara de que todavía hay margen para reaccionar. Su solidez, equilibrio y liderazgo dentro del equipo no solo mantienen al conjunto a flote, sino que también transmiten confianza al resto de compañeros y a la afición para revertir esta situación.