Urko, dolido por el Espanyol-Celta: "Jode, pero hay que darle importancia al punto"

El Espanyol vivió ante el Celta una especie de redención a medias. Un resarcimiento interrumpido por el agónico tanto de Borja Iglesias, quien otrora brindara alegrías al RCDE Stadium pero el pasado sábado, por la jornada 24, fue el encargado de sepultar la felicidad. Dolan y Kike García habían remontado el tanto inicial de Jutglà, pero el 2-2 final fue el que reinó y, con él, una sensación agridulce.

Porque puntuar contra el Celta siempre es buena noticia, un equipo muy firme en la pelea por Europa, además de mantenerse en el top-6 una jornada más. Pero no deja de ser agrio que en todo el 2026 el conjunto de Manolo González no haya conseguido una victoria, con dos puntos en siete partidos y una racha que preocupa en Cornellà-El Prat.

El Espanyol frena la hemorragia / Gorka Urresola Elvira

Al respecto habló el centrocampista blanquiazul Urko González de Zárate, suplente ante los vigueses pero ingresando en la segunda parte, coincidiendo ello con los mejores minutos del Espanyol. En sus palabras a la web del club, el pivote reconoció que dieron un gran paso al remontar, pero no lograron aguantar el triunfo: "Hicimos lo que costaba que es ponerse por delante, y la lástima es que nos metieron al final. Jode, pero hay que darle importancia al punto. Todo lo que sea puntuar, bienvenido".

Manolo González echó en falta más fortaleza en los duelos de sus jugadores, discurso que compartió Urko en sus palabras a los medios del club: "Tenemos que ser contundentes en las dos áreas y ser ganadores de duelos. Tenemos que volver a centrarnos en el día a día, ahora toca Atlético de Madrid e iremos a sacar los tres puntos".

Sabe Urko y toda la plantilla que las segundas vueltas suelen ser traicioneras: porque entran varios al lío y porque cualquiera puede pesar un puesto europeo o una salvación: "Todos los equipos en la segunda vuelta aprietan y quieren sacar resultados, esta es una liga muy competitiva. No llevamos la buena racha que nos gustaría, pero llevamos estos puntos, son 35, así que estamos haciendo bien las cosas aunque los resultados no nos estén acompañando en este último tramo".