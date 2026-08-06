ESPANYOL
Unai Núñez viaja a Barcelona para cerrar su fichaje por el Espanyol
Ambos clubes ya han cerrado el acuerdo, que incluye una opción de compra sobre los derechos federativos del futbolista vasco a favor del Espanyol, la cual sería obligatoria de ejecutar si los pericos se clasifican para Europa
EFE
El defensa del Celta Unai Núñez viajó este jueves a Barcelona para cerrar su fichaje por el Espanyol, donde jugará, si supera el reconocimiento médico, en calidad de cedido por parte del conjunto celeste.
Ambos clubes ya han cerrado el acuerdo, que incluye una opción de compra sobre los derechos federativos del futbolista vasco a favor del Espanyol, la cual sería obligatoria de ejecutar si los pericos se clasifican para Europa, informaron a EFE fuentes cercanas a la negociación.
Unai Núñez, al que todavía le restan tres años de contrato con la entidad viguesa, llegó a Balaídos desde el Athletic Club.
Titular con Eduardo Coudet, Carlos Carvalhal y Rafa Benítez, el central perdió protagonismo en el once celeste con el ascenso de Giráldez al banquillo del primer equipo. Después de haber jugado más de 75 partidos en sus dos primeros años como céltico, el zaguero regresó al Athletic en calidad de cedido en la campaña 2024-2025.
La pasada temporada se marchó cedido al Verona italiano, aunque en enero regresó al fútbol español para jugar la segunda vuelta del campeonato con el Valencia.
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