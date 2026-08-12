Unai Núnez: "Hubo otras ofertas, pero la que más me convenció fue la del Espanyol"

Unai Núñez ya ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del RCD Espanyol.

Este miércoles, en el RCD Stadium, el defensa, cuarta incorporación del conjunto perico este verano y que ya debutó en Coventry con el equipo de Manolo González, participó en el acto de presentación junto al director deportivo, Monchi.

Como introdujo el andaluz, la "predisposición" del jugador fue clave para su fichaje. "Con Unai hemos buscado seguridad. Ha jugado en equipos importantes y buscábamos una adaptación rápida, con buena salida de balón, buen pie, ganador de duelos... Era una apuesta segura de la dirección deportiva porque tiene una trayectoria importante en España”, dijo Monchi.

El futbolista confirmó que "hubo otras ofertas", pero que la que más le convenció fue la del Espanyol.

"Venir al Espanyol, un clásico de LaLiga, en una ciudad grande y un estadio precioso fue algo que nos llamó a mí y mi familia para vivir cómodos y a gusto. Y que te llame una persona como Monchi te hace ilusión. Se ha hecho todo rápido y fácil porque ambas partes hemos puesto de nuestra parte para que se pudiera hacer”, valoró Unai en sus primeras palabras como perico ante los medios.

El zaguero podría debutar este mismo domingo ante el Levante en el primer partido oficial del equipo esta temporada.

"Tengo muchas ganas e ilusión, he jugado muchas veces contra el Espanyol y ha sido un gusto venir al estadio y competir contra un equipo así. Con muchas ganas de jugar el primer partido aquí y dejar los tres puntos en casa", dijo. "Con mi trayectoria voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ayudar a los los jóvenes a seguir creciendo y entre todos para lograr los objetivos".

Sobre sus primeras conversaciones con el técnico perico, Núñez afirmó que "Manolo me pide que sea yo mismo. Contundencia, que me viene de serie y salida del balón, que creo que he mejorado a lo largo de los años y creo que puedo ayudar al equipo".

“El vestuario es muy bueno, hay chavales jóvenes, gente muy maja y con ganas de trabajar. Me han acogido muy bien. En Coventry, con las cosas que me dijo el míster intenté hacerlo lo mejor posible, pero creo que puedo dar más para ayudar al equipo”, añadía sobre sus primeros días en Barcelona.

El futbolista, cedido con opción a compra, espera poder convencer a los dirigentes pericos para seguir como blanquiazul la próxima temporada: "Una vez se puso la opción de compra mi objetivo es hacerlo lo mejor posible para poder convencerles y que haya la posibilidad que me puedan comprar. Pero eso es mirar muy largo, vamos a ir día a día”.

En la defensa, Unai ha actuado de central y de lateral. “Todo el mundo sabe que mi posición natural es central, pero si el míster me pide jugar de lateral, encantado. El año pasado lo hice por primera vez en futbol profesional y me sentí a gusto también. Donde me ponga el míster y donde pueda ayudar”, comentó al respecto.

Sobre los objetivos, afirmó que "todavía no hemos hablado" los colectivos, pero se centró en "mejorar cada día" en cuanto a los personales.

"Los pericos son muy del Espanyol, van a apoyar siempre al máximo. El Athletic, el Celta o el Valencia son mucho de eso y me gusta ese tipo de pensamiento", dijo sobre lo que espera en el ambiente en Cornellà de Llobregat.

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Finalmente, Núñez utilizó la palabra "solvencia" para definir su juego.