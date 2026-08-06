Unai Núñez: "Soy un defensa que va fuerte a los duelos y está siempre bien posicionado"

El central Unai Núñez, nueva incorporación del Espanyol en calidad de cedido, ha explicado este jueves, en declaraciones al club, que se considera "un defensa que va a fuerte a los duelos y está siempre bien posicionado" y que intenta "dar juego al equipo con el balón".

El futbolista, en declaraciones al club, ha destacado su compromiso diario y ha comentado que es "muy trabajador" y se entrena "para dar el máximo y poder aportar al equipo".

Unai Núñez ha confesado que ya tiene "muchas ganas" de conocer a los compañeros y poder ejercitarse con ellos.

El defensa ha afirmado que su llegada al Espanyol ha sido un proceso "muy rápido". "Todos queríamos llegar al mismo puerto y lo hemos conseguido. Siempre me ha gustado el estadio y la idea que tiene el club. Cuando se pusieron en contacto conmigo, me gustó mucho su proyecto. Por suerte, aquí estamos", ha comentado.

En el plano personal, el futbolista ha definido como una persona "muy sencilla" a la que le gusta estar con su familia y sus amigos.

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"Cuando hay que serlo, también me considero una persona graciosa", ha apuntado Unai Núñez, que será presentado oficialmente el próximo miércoles.