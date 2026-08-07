Último test para un Espanyol con asignaturas pendientes

El Espanyol afronta este sábado ante el Coventry City el último examen de una pretemporada que entra ya en su recta final. El conjunto de Manolo González tiene por delante el ensayo final antes de centrar todos sus esfuerzos en el estreno liguero frente al Levante el próximo fin de semana. Más allá del resultado, el encuentro servirá para comprobar si el equipo ha conseguido corregir algunos de los problemas detectados durante las últimas semanas y llegar con mejores sensaciones al inicio oficial del curso.

El técnico blanquiazul afronta la cita condicionado por la importante baja de Kike García. El delantero, uno de los futbolistas más destacados de la pretemporada y referencia ofensiva del equipo, sufrió una lesión en el tendón del bíceps femoral de la pierna derecha durante el amistoso ante el Middlesbrough. Tras las pruebas médicas, el club confirmó la necesidad de una intervención quirúrgica, que ya ha sido realizada con éxito, y el atacante permanecerá varios meses alejado de los terrenos de juego. Una ausencia que obliga al Espanyol a replantear su ataque justo antes del comienzo de LaLiga.

En paralelo, el club perico sigue moviéndose en el mercado. La incorporación de Unai Núñez supone un refuerzo de experiencia para una zaga que había quedado muy justa de efectivos y que necesitaba aumentar la competencia. Sin embargo, la dirección deportiva no da por cerrada la plantilla y continúa rastreando el mercado para incorporar más piezas que eleven el nivel competitivo del equipo, especialmente en una defensa que sigue siendo una de las prioridades.

Precisamente, el apartado defensivo será uno de los grandes focos del amistoso ante el Coventry. El Espanyol ha dejado buenas sensaciones en ataque durante buena parte de la preparación, pero ha concedido demasiadas facilidades atrás. Los blanquiazules encajaron dos goles frente al Burnley (2-2) y otros tres ante el Middlesbrough (3-3), dos encuentros en los que volvieron a evidenciar desajustes, problemas para defender centros laterales y dificultades para sostenerse cuando el rival elevó el ritmo. A una semana del debut liguero, el equipo necesita ofrecer una imagen más sólida y recuperar la fiabilidad defensiva que será imprescindible para competir en Primera División.

El duelo ante el Coventry, por tanto, será mucho más que el último amistoso del verano. Será la última oportunidad para afinar automatismos, consolidar un once reconocible y despejar dudas antes de que empiece la competición oficial. Con el Levante ya en el horizonte, el margen para las pruebas se agota y cada detalle comienza a adquirir valor competitivo.

Noticias relacionadas

El Espanyol cierra temporalmente las altas de abonados

La respuesta de la afición perica ha superado todas las previsiones. El Espanyol ha decidido congelar temporalmente las nuevas altas de abonados para la temporada 2026/27 debido a una cuestión de gestión del aforo del RCDE Stadium. Con la venta de entradas para los primeros encuentros de LaLiga ya en marcha, el club ha optado por pausar la expedición de nuevos carnés para evitar problemas de ocupación, aunque habilitará una lista de espera para aquellos socios que deseen convertirse en abonados.