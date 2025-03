Última bala para el Atlético en el fortín perico

Son diez las finales que le restan al Atlético de Madrid si pretende luchas por el campeonato liguero. Después de un parón que se ha hecho largo, el conjunto colchonero vuelve al ruedo con todo por decidir tras digerir de mejor o peor manera la eliminación en Champions contra el Real Madrid.

En Copa, el Barça espera el próximo miércoles, aunque en Liga todavía quedan batallas por librar. Sumar los tres puntos es una obligación no solamente para engancharse a la lucha por el título liguero, sino también para no ver peligrar la tercera plaza en la clasificación. No tendrán un escenario fácil si quieren cumplir con su objetivo; el RCDE Stadium espera con un Espanyol también en una situación límite en el lado opuesto de la clasificación (16:15h).

El Atlético de Madrid vuelve del parón de selecciones tras una racha realmente complicada. Si la derrota contra el Real Madrid en Champions aniquiló sus esperanzas europeas, en Liga las dos derrotas seguidas contra Getafe y Barça alejaron a los colchoneros de la lucha por el liderato en apenas una semana. Son días complicados para Simeone, que no encadenaba dos derrotas seguidas en Liga desde hacía un año.

Simeone apura sus opciones

El técnico argentino prepara el partido en el RCDE Stadium con el más que previsible descanso a Julián Álvarez y Rodrigo De Paul. Los argentinos, pilares fundamentales para el 'Cholo' esta temporada, regresaron este jueves de los partidos con su selección, así que con un solo entrenamiento con el grupo apuntan al banquillo para tener descanso. Similar es la situación de Nahuel Molina y Reinildo Mandava, quienes tampoco apuntan al once inicial.

Rodrigo De Paul y Julián Álvarez, en el Atlético de Madrid / EFE

Los tres puntos son capitales para el Atlético, que no solamente quiere reengancharse a la lucha por el liderato sino que también debe hacer frente a la amenaza del Athletic por detrás. Los leones se sitúan a solamente cuatro puntos tras las dos derrotas consecutivas de los colchoneros, así que no tiene mucho margen Simeone si quiere cumplir con los objetivos en Liga esta temporada. El técnico argentino plantea un once con Alexander Sorloth, titular en tres de los últimos veinte partidos, mientras que Conor Gallagher apunta a ser el recambio de Rodrigo De Paul.

En su fortín esperará el Espanyol, que también llega en una situación límite en el campeonato liguero. El inicio liguero esperanzador de los de Manolo González ha sido cortado en seco tras los dos últimos tropiezos contra Girona (1-1) y Mallorca (2-1), este último con una gran polémica arbitral. Los resultados recientes han dejado a los pericos a solamente un punto del descenso, que actualmente marca el Leganés con 27 puntos, aunque los blanquiazules cuentan con el partido aplazado frente al Villarreal a causa del temporal todavía por disputarse.

El Espanyol, a alejarse del descenso

El Espanyol, como viene demostrando toda la temporada, es un equipo de dos caras que saca su mejor versión en el RCDE Stadium. Los pericos solamente han perdido tres partidos en su fortín contra Real Sociedad (0-1), Villarreal (1-2) y Sevilla (0-2), aunque la última fue en la jornada 11. En los siguientes ocho partidos como local siempre ha sumado, especialmente meritoria la victoria contra el Real Madrid (1-0) que habla bien de la peligrosidad de los blanquiazules en su fortín. Sumar los tres puntos es vital para el Espanyol no se encuentre de frente con los fantasmas del descenso.

Manolo González ha conseguido afinar a un equipo que desde el inicio de 2025 ha alcanzado su mejor nivel. Los pericos se muestran más seguros en defensa, mientras que en ataque atacan con más descaro en una combinación que ha dado buenos resultados al técnico gallego. Sin embargo, la parte baja de la clasificación no perdona ningún tropiezo, y los dos últimos resultados negativos han apretado su situación en la tabla más todavía.

Las miradas estarán puestas, como no podía ser de otra manera, en Joan García. El portero perico es el guardameta con más paradas por partido de todo el campeonato liguero (3,74) y viene completando actuaciones memorables como la última contra el Mallorca a pesar de la derrota blanquiazul.

Ambos equipos se vieron las caras en la primera vuelta en un partido que finalizó con empate (0-0) en el Metropolitano. En esa ocasión, el partido sirvió a los de Manolo González para coger confianza y sumar dos victorias consecutivas, un antecedente que anima a los pericos para volver a repetir una racha positiva que los aleje de posiciones de descenso.