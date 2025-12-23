LALIGA EA SPORTS
Triple 'regalo' para el Espanyol de cara al derbi contra el Barça
El equipo perico sumó una nueva victoria en LaLiga y, además, aseguró buenas noticias de cara al derbi contra el Barça
Ya avisó Manolo González en la previa del duelo que su mente estaba centrada únicamente en el partido contra el Athletic pese a tener el derbi contra el Barça en la próxima jornada. "No pensamos en el partido del Barça. En el partido del Barça piensa TV3, que siempre piensa en el Barça. Yo pienso en el del Athletic. Si tenemos la mala suerte de perder a alguien por una quinta amarilla, jugará otro", apuntó.
Y lo demostró con el once que alineó para intentar asaltar San Mamés en el último encuentro del año. A pesar de estar a una amarilla de la suspensión y, por tanto, de perderse el enfrentamiento contra el FC Barcelona, Manolo González incluyó de inicio a Pol Lozano, Omar El Hilali y Pere Milla, jugadores muy importantes en el esquema del equipo perico.
Pese a empezar por detrás en el marcador, tras un tanto con fortuna de Berenguer, la reacción del Espanyol fue instantánea, con un auténtico golazo de Carlos Romero al filo del descanso. Ya en la segunda mitad, fue Pere Milla el encargado de culminar la remontada perica en San Mamés. Precisamente, el delantero ilerdense se lastimó en la acción del gol y tuvo que ser sustituido a los pocos minutos.
Ya con Milla en el banquillo y, por tanto, disponible para enfrentarse al Barça si no se confirma una lesión por el contratiempo físico sufrido en la acción de su gol, al equipo perico le tocó tirar de manual de resistencia y confiar en que los otros dos jugadores apercibidos no fueran amonestados. Y el premio fue completo para el Espanyol.
Ni Pol Lozano, sustituido en el minuto 72 por Kike García, ni Omar El Hilali, que completó todo el encuentro a un nivel excepcional, vieron tarjeta y podrán estar disponibles para el derbi del próximo 3 de enero, que se disputará en el RCDE Stadium. El Espanyol se llevó tres puntos de oro para continuar en la zona alta de la tabla y, además, no pierde a ningún jugador de los apercibidos para medirse al FC Barcelona en el primer partido del año para blanquiazules y azulgranas.
