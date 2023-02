Triple dosis de ilusión perica

El Espanyol da la bienvenida a Denis Suárez, José Gragera y Fernando Pacheco en una presentación conjunta en la que se respiró optimismo El conjunto blanquiazul anunció los tres fichajes en el último día de mercado

Denis Suárez, José Gragera y Fernando Pacheco, los tres fichajes que el Espanyol realizó en el último día de mercado, han sido presentados en el RCDE Stadium y ofrecieron una triple dosis de optimismo a la afición blanquiazul, que espera su pronta adaptación para ayudar al equipo a salvar la categoría cuanto antes.

En una rueda de prensa conjunta, las tres incorporaciones dieron explicaciones de su pasado y expusieron los motivos que los llevó a firmar por el Espanyol.

Denis Suárez, que se mostró “feliz y contento de estar donde hace ya tiempo que quería estar”, acaparó todos los focos. “Desde el inicio de temporada no pude jugar por una decisión del dueño del Celta, pero he entrenado y me he preparado para estar al 100% cuando llegase mi oportunidad. Ahora ha llegado. No se me ha olvidado jugar al fútbol”, explicó, tajante, el gallego.

En cuanto a su polivalencia, Denis afirmó que el sistema de Diego Martínez, muy cambiante, le favorece, pues puede adaptarse a lo que el técnico pida. Uno de los temas relevantes para la afición es si su paso será satisfactorio sabiendo que, probablemente, se marchará en junio. Sobre ello, el futbolista fue claro: “Vengo con muchas ganas, aunque sea una cesión. Aprovecho para decir públicamente que no tengo nada escrito a final de temporada. Ahora estoy aquí, donde quiero, y deseo dar alegrías a una afición que me ha mostrado mucho cariño”.

Fichajes de futuro

Diferente situación es la de Gragera y Pacheco, que han firmado hasta 2028 y 2026. El gijonés quiso dar las gracias al club por haber apostado “tan fuerte” por él y aseguró estar preparado para dar su “granito de arena en un reto tan bonito”. Preguntado por la existencia de otras ofertas, Gragera dejó claro que se veía en el Espanyol, sobre todo “por el esfuerzo que ha hecho el club”.

El ex del Sporting, que se fija en hombres como Rodri o Parejo, también es un futbolista polivalente: “Estoy más cómodo en el medio que en la defensa. Me gusta trabajar para hacer mejores a los que juegan por delante como el propio Denis”.

También Pacheco se mostró “feliz de estar en un club histórico y de dar un paso adelante” en su carrera. “El 31 fue un día muy largo, hablé más con Joselu (compañeros en el Alavés) que con mi madre, y con el esfuerzo de mucha gente, puedo estar aquí”, dijo el meta, que tampoco pasaba un buen momento en el Almería: “Manifesté mi deseo de buscar otro camino porque mi situación era complicada. Ahora vengo a competir y a pelear por un puesto en una posición que conlleva mucha responsabilidad”.