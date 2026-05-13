Tres puntos de oro: Del 'amuleto' Monchi a las lágrimas de Manolo

El Espanyol y todo el RCDE Stadium respiraron aliviados con la victoria ante el Athletic Club, un triunfo que supone un paso de gigante hacia la salvación. Entre todos ellos, hubo alguien que lo vivió de manera especialmente intensa pese a llevar apenas 48 horas en el club.

Se trata de Monchi, nombrado este pasado lunes como nuevo director general deportivo del club, que ya estuvo presente en la rueda de prensa de Manolo González y también en el partido ante el Athletic, demostrando implicación desde el primer segundo.

Al ejecutivo gaditano se le vio muy metido en el encuentro desde el minuto uno, hablando y gesticulando junto a los miembros de la junta del Espanyol y, especialmente, celebrando los goles, abrazándose de manera efusiva con Alan Pace, en una imagen casi de aficionado perico de toda la vida.

El gol de Kike García, el de la sentencia, desató la euforia total con abrazos entre toda la cúpula de un Espanyol que tiene ahora sí la permanencia al alcance de la mano.

Un tanto que además hizo romper a llorar a Manolo González en el mismo instante en el que el balón superó a Unai Simón. Una muestra del sufrimiento que ha vivido el conjunto blanquiazul durante los últimos meses y semanas.

Casualidades del destino, la última victoria del Espanyol había sido precisamente también ante el Athletic Club, el pasado 22 de diciembre, y casi cinco meses después volvió a ser frente a los leones cuando el equipo logró sumar de nuevo los tres puntos.

Las lágrimas de Manolo González no fueron las únicas sobre el césped del RCDE Stadium. Omar El Hilali y otros integrantes de la plantilla celebraron el triunfo con lágrimas en los ojos.

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Respira Manolo, respira Monchi y respira todo el Espanyol que este próximo domingo pueden certificar la permanencia y mirar ya con tranquilidad a la próxima temporada con Monchi pudiendo ejectuar ya su plan con el que ha llegado a Barcelona.