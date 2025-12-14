Transformación histórica de Manolo González en 365 días: de sortear el descenso a codearse con los grandes

El RCD Espanyol demostró en Getafe que va muy en serio en esta campaña 25/26. La cuarta victoria consecutiva lograda este sábado afianza al equipo en la zona europea y hablar de salvación o permanencia puede empezar a parecer poco realista, sobre todo después de haber igualado el segundo mejor arranque de la historia del club desde que las victorias valen tres puntos.

Con 30 unidades en 16 jornadas (igual que con Lotina en la 04/05 y con Valverde en la 07/08), a Manolo González tan solo le supera aquel Espanyol de Camacho que sumaba 34 puntos en la misma fecha de la campaña 95/96 y que finalizó la Liga en la cuarta posición.

16 años sin un póker

Y es que la transformación de este Espanyol de Manolo González es digna de estudio. La entidad perica cosechó en el Coliseum su póker de triunfos consecutivos, una racha que en clave blanquiazul no se veía desde hacía 16 años. Los últimos entrenadores pericos en sumar cuatro o más victorias seguidas fueron Pochettino (08/09, seis jornadas consecutivas sin perder), Valverde (07/08, 14 jornadas consecutivas sin perder), Brindisi (98/99, seis victorias seguidas) y Camacho (97/98, nueve jornadas consecutivas sin perder).

Su gran racha de resultados sumada al fenomenal arranque de temporada sitúan al Espanyol con 30 puntos a 14 de diciembre. Es decir, en menos de media temporada, el conjunto de Manolo González ha logrado ya tres cuartos de los famosos 40 puntos que supuestamente dan la salvación y que se marcaron como objetivo en verano en Cornellà-El Prat. Pese a que se mantiene un ritmo de puntuación europea, en el vestuario todavía no se centran en alcanzar competición internacional.

Para ello, primero deben llegar los 40/41 puntos que el curso pasado no se alcanzaron hasta la jornada 38. A estas alturas de la temporada el 14 de diciembre de 2024, el conjunto de Manolo González sumaba 14 puntos en 16 jornadas (menos de la mitad) y ocupaba puestos de descenso. Vivía una situación complicada el técnico gallego, en entredicho por la situación del equipo tras caer goleado en Girona, eliminado de la Copa ante el Barbastro y con derrota precisamente frente al Getafe en la misma jornada 16.

Manolo González, técnico del RCD Espanyol / EFE

Séptimo mejor equipo en 2025

Se decidió entonces desde la dirección deportiva seguir apostando por un Manolo González que, un año después, le ha dado la razón a Fran Garagarza y ha transformado a un Espanyol en crisis en otro capaz de codearse con los grandes y pelear por competición europea, incluso acercándose a las 'posiciones Champions'.

De hecho, el Espanyol -pese a salvarse en la última jornada el curso pasado- es el séptimo mejor equipo de LaLiga en el año natural 2025 con 57 puntos, solo superado por Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético, Real Betis y Athletic Club.