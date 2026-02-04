Tranquilidad en el Espanyol tras el mercado: "Estamos muy satisfechos"

El Espanyol bajó la persiana del mercado invernal con pocas noticias. Tres, en concreto: las marchas de Luca Koleosho (rumbo a Paris FC), la cesión de Javi Hernández (al Mirandés) y la llegada del belga Cyril Ngonge. Fichado en calidad de cedido desde el Nápoles, es la única operación que supone reforzar la plantilla de Manolo González, situación que fue analizada justamente en su presentación.

Ngonge durante su presentación con el Espanyol / RCDE

Las explicaciones estuvieron a cargo de Unai Ezkurra, miembro del equipo de trabajo de Fran Garagarza, que leyó una carta enviada por el mismo Fran, quien se encuentra recuperándose tras su infarto: "Querida familia perica. Siento no poder estar aquí, pero también me siento un privilegiado por formar parte de este club, ya que en los peores momentos me habéis demostrado apoyo, cariño y afecto. Es un honor ser un perico más. Quiero dar la bienvenida a Ngonge, cuya llegada ha estado coordinada con la propiedad, el entrenador y mi equipo de trabajo. Aprovecho para agradecer a Pace su atención en todo momento. Moltes gràcies i visca l'Espanyol".

Unai explicó también su modo de trabajo actual con la dirección deportiva: "En lo que es el proceso, hemos trabajado como siempre. Con Fran, como hemos venido trabajando. Con el mismo equipo, los mismos procesos, alineados con la propiedad y el entrenador. Y es duro el mercado porque hay mucha competencia, sobre todo cuando quieres ir a por jugadores de una gama más alta".

"No por gastar más vamos a estar mejor"

Preguntado directamente sobre si está tranquilo tras realizar solo un fichaje, Ezkurra explicó que sí: "Estamos muy satisfechos, porque es el perfil del jugador que queríamos traer en la puesta a punto con el entrenador y nos da las soluciones que necesitamos. Hemos trabajado mucho y el resultado es traer al jugador que queríamos. Cyril ha cumplido todos los procesos que solemos hacer con cada jugador, ya lo seguíamos en la época del Verona".

Unai Ezkurra, miembro del equipo de trabajo de Fran Garagarza / RCDE

Añadió, a su vez, que "no se trata de gastar, sino de traer el jugador que entiendes que necesitas. No por gastar más vamos a estar mejor. Hay que dar valor a los 34 puntos que tenemos, es un rendimiento que ha conseguido esta plantilla, la que tenemos a día de hoy. Complementar eso no es fácil ni con dinero ni sin dinero. Hemos tenido capacidad para pelear, pero hay que traer lo que hemos podido y querido traer".

Finalmente, también compareció Mao Ye, CEO del club, explicando por qué no han gastado el límite salarial para traer a otro futbolista: “Estábamos en positivo, como dijimos en verano. Hemos reservado límite salarial para trabajar en invierno y no lo hemos agotado del todo porque no solo pensamos en invierno sino en verano, que será un mercado más importante”.