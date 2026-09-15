Toque de Manolo a la plantilla tras la derrota: "Era para cambiar a los once"

Derrota de las que duelen. Porque pudo haberse evitado en la segunda parte con un Espanyol que estuvo mejor que el Rayo, pero que acaba sentenciado por los dos goles de la primera mitad y yéndose de Butarque con un 2-1 y cero puntos en la bolsa. Al respecto, Manolo González prefirió no atizar a ningún jugador en concreto y, en su lugar, hizo autocrítica con el colectivo blanquiazul.

"Hemos entrado muy mal al partido, toca hacer autocrítica. Hemos hecho una primera parte muy mala y una segunda buena, donde hemos sido mejores que el Rayo", analizó el preparador gallego.

La prensa le consultó por los cambios en el once como posible motivo de la derrota: "No podemos centrarnos solo en tres jugadores. Hemos estado mal los once, no solo tres. Moscardo ya ha hecho partidos correctos, Bauza tiene potencial para estar aquí... ¿que hemos hecho tres cambios? Sí. Pero era para cambiarlos a todos en la media parte. No es justo sacrificar jugadores".

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"No hemos presionado en la primera parte. Hemos perdido todas las pelotas, no hemos atacado... y en la segunda parte lo hemos hecho todo bien. Con pelota estuvimos precisos, es un contraste muy grande entre la primera y la segunda", repasó también el técnico blanquiazul.