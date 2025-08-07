Test de nivel para el Espanyol

El Espanyol sigue trabajando para llegar al debut liguero contra el Atlético de Madrid en el RCDE Stadium, partido que se disputa el próximo 17 de agosto, en el mejor estado físico posible y con buenas sensaciones en el ámbito individual y colectivo.

Lo cierto es que la pretemporada perica está siendo prácticamente inmejorable. Hasta la fecha, el Espanyol suma cuatro victorias (Peralada, Southampton, Wolfsburgo y Union Berlin), y tan solo una derrota desde la tanda de penaltis contra el Girona en la final de la Copa Catalunya.

El Espanyol venció por la mínima al Union Berlin / Carlos Mira - RCD Espanyol

Pero, más allá de los resultados, la tarea para Manolos González y su cuerpo técnico es construir un equipo lo más competitivo posible con las diez caras nuevas que se han unido este verano. Por el momento, la adaptación de los recién llegados está siendo impecable y la mezcla de jóvenes y veteranos está funcionando.

Para ratificar este buen momento del equipo, el Espanyol se medirá este viernes (20:30h) al Newcastle, en la última prueba antes de disputar la primera jornada de LaLiga EA Sports 2025-26. No es un partido más, sino que es un partido ante un equipo de primer nivel que jugará la próxima edición de la Champions League después de quedar en la quinta posición el curso anterior.

Aunque todavía habrá minutos prácticamente para toda la plantilla, se espera que Manolo González ya presente un once inicial más parecido al que saldrá contra el Atlético de Madrid. Con algunas incógnitas, sobre todo en la zaga y la posición de '9', el Espanyol saldrá a competir de tú a tú contras las 'Urracas'.