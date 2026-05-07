Terremoto Monchi en el Espanyol: optimismo con el proyecto, dos condicionantes, opción Bordalás y todo acompañado de una gran inversión

El RCD Espanyol sigue planificando la próxima temporada sin tener todavía sellada la salvación, pero con la confianza plena de que el equipo jugará en Primera División. Y en todo ese contexto, el nombre de Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi' comenzó a sonar con fuerza para dirigir la parcela deportiva perica la próxima temporada cuando apareció en el videomarcador durante el Espanyol-Real Madrid, presenciando el partido en un palco privado que requiere de invitación por parte de la propiedad.

Pero el 'asunto Monchi' va mucho más allá. Según pudo saber SPORT, los contactos empezaron hace varios meses y ambas partes han estado en constantes conversaciones desde entonces, con el exdirector deportivo presente en Cornellà-El Prat en alguna otra ocasión. En ese sentido, ha sido siempre el propio Alan Pace quien se ha dirigido directamente a Monchi, un detalle no menor puesto que demuestra que el dueño del club está realmente interesado en su figura.

En principio, se trabaja en la creación de una estructura deportiva para todo el grupo y que, en el caso de la entidad blanquiazul, abarcaría desde el control del filial hasta el primer equipo, dejando el resto de la Dani Jarque en manos de Marco Otero.

Monchi ejercería como asesor también para el grupo (propiedad también del Burnley inglés), pero su principal cargo recaería sobre el Espanyol. La idea que se baraja es convertir a Monchi en director general deportivo, un cargo parecido al que tiene Mateu Alemany en el Atlético de Madrid, con Fernando Navarro por debajo en el organigrama como secretario técnico, tal y como avanzó 'La Vanguardia'.

Inversión, fichajes, Manolo, Bordalás...

Ambos trabajarían en un proyecto a largo plazo de unas tres o cuatro temporadas, con la propiedad encabezada por Alan Pace habiendo asegurado a Monchi y su equipo que habrá una fuerte inversión en fichajes tanto para el primer equipo -donde se espera una revolución- como para el fútbol base.

Manolo González, durante el partido ante el Real Madrid / Europa Press

Pero antes debería avanzarse -siempre y cuando el Espanyol se salve- en dejar cerrado el futuro del banquillo del RCD Espanyol. A Manolo González se le ha caído el equipo en la segunda vuelta y atraviesa una de las peores dinámicas de la historia del club. Sin embargo, en caso de llegar Monchi y su equipo al club, negociarían primero con el actual entrenador perico, que ya logró el ascenso, que cumplió con el objetivo de la salvación el año pasado y que está a tres puntos de volverlo a cumplir su misión en la presente temporada por tercer año consecutivo.

Y en caso de que Manolo González decida no seguir o de que el club prescinda de sus servicios, aparece en escena otro nombre, José Bordalás, que gusta mucho a Monchi por su labor en el Getafe sacándole rendimiento a plantillas muy justas para Primera División, por lo que confían en que pueda alcanzar cotas altas en caso de contar con una gran inversión en materia de fichajes. Eso sí, no son los únicos nombres que manejan Monchi y Fernando Navarro en caso de que terminen aterrizando en Cornellà.

José Bordalás, entrenador del Getafe / EFE

Dos condiciones

En todo ese contexto, y pese a que la operación avanza con sensaciones muy positivas por ambas partes, este medio ha podido saber que existen dos condicionantes que podrían truncarlo todo y que, en caso de no darse, dejarían la operación vista para sentencia. El primero de ellos sería un hipotético descenso del RCD Espanyol a Segunda División.

Y el segundo, la compra del Sevilla por parte de Sergio Ramos. Cabe recordar que el exfutbolista también forma parte del proyecto del CD San Fernando 1940, club presidido por Monchi, por lo que la relación entre ambas partes es excelente, además de que el exdirector deportivo es una de las figuras más queridas por el sevillismo.

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En esa tesitura, todo dependerá de los tiempos que manejen ambos clubes y de la rapidez o no en la compra del club andaluz por parte de Ramos, a la par que en Nervión también pelean por evitar el descenso. Mientras tanto, el Espanyol, como ya aseguramos en SPORT, le ha ofrecido a Monchi a cambio colaborar con una participación con su San Fernando.