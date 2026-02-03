Terrats 'responde' al Getafe con su amor al Espanyol

"Nos han dicho que no. Habíamos hablado con el Villarreal, con el agente, con el chico, y estaban todos de acuerdo... pero el Espanyol, en el último momento, ha decidido que no debía salir". Ángel Torres soltó la bomba a los micrófonos de Álvaro Ramos y el 'Chiringuito' justo cuando el mercado de fichajes llegaba a su fin. El presidente del Getafe aseveraban que estuvo a detalles de traer de vuelta a Ramon Terrats al Coliseum, pero que el club blanquiazul había sido el que echó atrás la operación y canceló cualquier movimiento.

Ángel Torres, presidente del Getafe / EFE

Entonces llegó a oídos de Can Perico, y saltaron a desmentir: primero la agencia del futbolista, 'Magic Players': "Ante informaciones aparecidas sobre Ramon Terrats, aclarar que el jugador no ha intervenido en absolutamente nada ni ha presionado a nadie del club. Como agencia, nuestro trabajo consiste en atender llamadas y escuchar intereses que puedan surgir, algo habitual en el ejercicio profesional. Cualquier conversación mantenida forma parte del ámbito estrictamente profesional, sobre el que no vamos a desvelar interioridades. Nada más que añadir". Tajantes.

Ramón Terrats, jugador del Espanyol, ante el Levante / RCD ESPANYOL

Como también lo fue el Espanyol, que respondió al club azulón y a su presidente con una imagen en 'X' de Terrats señalándose el escudo justo en la previa del entrenamiento de este martes. "Y que hablen", escribió el Espanyol para complementar la imagen, de por sí bastante elocuente respecto a la situación.

Lo cierto es que Terrats a ido de menos a más esta temporada a las órdenes de Manolo González. Tras un inicio flojo y una lesión en los isquios, Ramon ha sido titular en los últimos dos partidos ligueros, apuntándose un gol en Mestalla ante el Valencia y tratando de reencontrarse con su mejor versión, esa que le llevó a brillar con el Villarreal y, justamente, con el Getafe. Terrats, confeso perico y socio desde su nacimiento, seguirá a sus 25 años defendiendo el blanquiazul de sus amores a pesar de los rumores sobre una posible salida en el mercado invernal.

El Espanyol cerró un mercado invernal de mínimos con las salidas de Luka Koleosho rumbo al Paris FC y de Javi Hernández cedido en el Mirandés, apuntándose únicamente un fichaje: el de Cyril Ngonge, cedido desde el Nápoles y quien será presentado esta semana en el RCDE Stadium.