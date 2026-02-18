Terrats: "Confío en que pueda firmar aquí y quedarme muchos años"

Pese a la irregular dinámica de resultados, el paso adelante de Ramón Terrats se ha convertido, sin duda, en una de las principales alegrías del Espanyol en las últimas semanas. El centrocampista catalán está ganándose la confianza de Manolo González y consolidándose como un jugador importante, especialmente tras su gol contra el Valencia y la asistencia que permitió al equipo sumar frente al Celta de Vigo.

"Me encuentro muy bien, muy cómodo, contento con los compañeros. Me he encontrado un grupo muy humano, con energía y joven. Ha sido fácil adaptarse. Estoy contento, feliz y disfrutando. Este último mes se está notando. Cuando salgo intento hacerlo lo mejor posible, con confianza y energía. Eso es muy positivo para mí", afirmó el mediocampista en rueda de prensa.

En ese sentido, Terrats explicó por qué le costó adaptarse al inicio de su etapa como blanquiazul: "Fue un cúmulo de cosas. En el primer partido sí se sienten esos nervios, era una situación nueva para mí, debutar donde había soñado de pequeño. Pero yo no me puse ningún peso encima para poder demostrar, solo quería seguir un poco con la dinámica del Getafe. Pienso que no tuve esa confianza para poder hacerlo ni me encontraba dentro del equipo y del campo con la comodidad suficiente, la que tengo ahora. No lo pasé bien, pero también fue una motivación para cambiar la dinámica".

No se trata tan solo de sensaciones, sino que Terrats también empieza a sumar números. "Los números también son importantes. Estoy encarándolo un poco diferente, intento jugar un poco a lo que yo quiero, moverme por zonas donde me siento cómodo dentro de la estructura, ser el hombre libre. El día del Valencia lo conseguí. Ante el Alavés había un plan más establecido y no encontré las líneas de pase con los compañeros. El otro día traté que me dieran el balón y eso es lo que tengo que encontrar. Tener esa libertad de moverme por donde yo quiero para mostrar mi mejor versión", explicó.

Además, evitó mojarse cuando fue preguntado por su posición ideal sobre el terreno de juego, aunque dejó entrever cuál es su preferencia: "Donde me pongan. Es cierto que en Getafe encontré una versión de mí que no había vivido ni en Girona ni en Villarreal y me sentí muy cómodo. Aquí vine para seguir en la misma línea. Estoy más cómodo partiendo desde la derecha. Ahora me toca por la izquierda, pero intento meterme mucho por dentro para poder recibir centrado y conducir hacia delante. Me siento cómodo con la libertad esta de que me pasen el balón en cualquier zona del campo".

La próxima parada del Espanyol es el Atlético de Madrid, un partido que "no será fácil'. "En la ida no lo fue. Es cierto que no estuvieron bien en el último partido, pero eso no significa que no sean un equipo estupendo. Tienen jugadores de altísimo nivel. Si llevamos el partido a donde queremos les podemos hacer daño. Queremos reforzar el punto que conseguimos ante el Celta", afirmó Terrats.

Por último, cedido hasta final de temporada con opción de compra, el jugador catalán se pronunció sobre su futuro: "Me gustaría quedarme, para eso estoy aquí. Si no, no hubiese venido. Vengo porque considero que es una oportunidad muy importante para mí, por la ilusión de que es el Espanyol y mi casa. Era una oportunidad que no podía dejar escapar. Confío en que pueda firmar aquí y quedarme muchos años".

“Ahora mismo me veo aquí, no te puedo decir otra cosa. Me he de centrar en estar aquí, en disfrutar porque nunca se sabe lo que vendrá en el futuro. Sigo luchando por poder jugar, demostrar y ayudar al equipo”, concluyó.