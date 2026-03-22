La teoría del vaso medio lleno o medio vacío: ¿preocupa la situación del Espanyol en la tabla?

El RCD Espanyol es, a día de hoy, incapaz de ganar a nadie. Prueba de ello son las doce jornadas consecutivas que encadenan los pericos sin conocer la victoria (cuatro empates y ocho derrotas), una racha que los define como el peor equipo de Primera División en 2026 con 4 puntos sumados de 36 posibles.

Los que hablan de unos arbitrajes escandalosos que privan al club de tener varios puntos y posiciones más en su casillero, tienen razón. Los que hablan de un equipo mentalmente tocado con una tremenda fragilidad defensiva que nada tiene que ver con los colegiados, tienen razón. Los que dicen que la zona de descenso está cada vez más cerca y la dinámica preocupa, tienen razón. Y los que dicen que el club suma 37 puntos, se sitúa todavía a uno de Europa y muestra buenas sensaciones frente a Oviedo, Mallorca y Getafe, también tienen razón.

Todos los pensamientos tienen cabida en la teoría del vaso medio lleno o medio vacío. Depende del ángulo desde donde cada uno quiera mirar al Espanyol en el análisis de una surrealista segunda vuelta que ni siquiera igualan equipos en descenso como el Real Oviedo o el Levante. Tampoco el Elche, que precisamente dejó este sábado al equipo de Manolo González como único club de LaLiga sin victorias en 2026 y al que únicamente le está salvando la magnífica primera vuelta que cosechó -no hay que olvidarlo- de la mano del mismo técnico.

Es cierto que los arbitrajes han condicionado muchos de los pésimos resultados de los blanquiazules. Una serie de fallos jornada tras jornada que moralmente acaban debilitando a cualquiera, pero que por sí solos no justifican la tercera peor racha de la historia del club, solo por detrás de las 19 jornadas sin ganar en la temporada 1988/1989 con Clemente y las 14 en la 2008/2009 con Tintín Márquez, Mané y Pochettino.

La dinámica de Clemente sigue lejos, no así la de hace 17 años, cuando Pochettino logró una salvación histórica con una remontada pocas veces vista en LaLiga. Empieza a parecerse este Espanyol 25/26 a aquel Espanyol 08/09. Y el 'tourmalet' que le viene ahora tampoco es que ayude mucho. Cosas de un calendario sin sentido, la entidad perica afronta tres complicadas jornadas consecutivas a domicilio.

Primero frente al Real Betis, luego el derbi contra el FC Barcelona y finalmente el viaje a Madrid para medirse al Rayo Vallecano. Todo ello antes de recibir en el RCDE Stadium al Levante, en un partido en el que los blanquiazules pueden llegar con el descenso pisándole los talones. Pero el fútbol no son matemáticas y una victoria, sea en la jornada que sea, modificará un rumbo que, por ahora, no permite ser optimistas en relación a cerrar la permanencia cuanto antes y sin apuros.

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Pero en el club se sigue confiando en Manolo González. El tiempo ya dio la razón a la dirección deportiva hace cosa de un año, cuando ratificó en el cargo al técnico gallego en una situación agónica y tras una paliza en Montilivi. Por aquel entonces, el equipo estaba en una situación crítica y no a nueve puntos de distancia del descenso como en la actualidad, por lo que la confianza de la actual propiedad perica en Manolo sigue intacta de cara a sacar adelante una temporada que se está complicado demasiado.