¡Suspendido el Villarreal-Espanyol por la DANA!

Insólito lo sucedido en el Estadio de la Cerámica. Villarreal y Espanyol cerraban esta noche la jornada 26 de LaLiga EA Sports. El partido debía comenzar a las 21.00 horas, pero desde la megafonía anunciaron en primer lugar que se retrasaba el inicio del encuentro y, finalmente, su suspensión por las fuertes lluvias en la provincia de Castellón.

Mientras los futbolistas de ambos equipos esperaban en el túnel de vestuarios, a las 21.00 horas, se emitió un mensaje en el Estadio de la Cerámica informando de lo siguiente: "El inicio del partido se retrasa por condiciones meteorológicas". En ese momento todavía no se había tomado ninguna decisión, a pesar de que la AEMET ya había informado desde las 16.00 horas de la "alerta roja" y de que "el peligro es extremo, no viajes por la zona y evita acercarte a ramblas y caudales"

Fernando Roig, sobre el césped / RRSS

LaLiga y la Federación creían que el partido no debería jugarse ya desde primera hora de la tarde. Pero aún no tenían el OK de la Generalitat, que tardó en tomar la decisión. Minutos después, sobre las 21.05 horas, llegó la solución definitiva de aplazar el encuentro. "Les informamos de que el Juez de Competiciones Profesionales ha decidido suspender el partido. Por favor, abandonen el estadio", se informó en La Cerámica.

El motivo no es la lluvia que cae en estos momentos en Vila-real, sino el riesgo de posibles inundaciones durante la noche por culpa de la DANA y el peligro que supondría para los aficionados a la hora de finalizar el encuentro. De hecho, el partido podría haberse disputado sin problemas en cuanto al estado del terreno de juego, pero los organismos han mirado por la seguridad de las personas. Es más, ni siquiera los clubs tenían conocimiento de la posibilidad de suspensión, pues a tres minutos de empezar todavía seguían preparados en los vestuarios.

La lluvia que cae en La Cerámica / RCD Espanyol

240 pericos desplazados

"Siguiendo las recomendaciones de la AEMET, el Villarreal-Espanyol se aplaza a una nueva fecha todavía por determinar. Nos sabe mal, sobre todo por los pericos y pericas desplazados hoy a La Cerámica, pero es la decisión más prudente para la seguridad de todos", informaba el Espanyol en redes sociales.

Y es que la afición blanquiazul respondió a la llamada del club para apoyar al equipo en La Cerámica. De hecho, las entradas para la zona visitante se agotaron y el Espanyol tuvo que pedir más al Villarreal. Fran Garagarza compareció ante los medios e informó de que la entidad ayudará a los más de 240 aficionados blanquiazules desplazados que, por motivos de seguridad, no puedan regresar a sus casas.