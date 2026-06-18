Suma y sigue: Charles Pickel es el 18º jugador perico en disputar un Mundial

Tras una semana de Mundial, todas las selecciones ya se han estrenado. Los combinados nacionales estan conformados por jugadores de muchos equipos distintos, y un Mundial más, el Espanyol vuelve a estar presente gracias a la presencia de un jugador que ha militado en sus filas esta temporada. Se trata, ni más ni menos, de Charles Pickel, internacional con la República Democrática del Congo. Y ya es el decimoctavo.

Es algo que ya está bastante normalizado, pero que tiene mucho mérito y que tiene que valorarse como se debe. En un mundo donde hay miles y miles de jugadores en cada país, para un club no es fácil tener representación mundialista. Y en 'can perico' se ha normalizado en los últimos años. Desde el 2010, el Espanyol siempre ha sido representado en cada Mundial; con Carlos Kameni en Sudáfrica, Héctor Moreno y Christian Stuani en 2014, Carlos Sánchez y Óscar Duerte en 2018, y Martin Braithwaite en 2022.

Polémica por la clasificación mundialista

En el caso actual, Charles Pickel ha llegado al Mundial tras una temporada en la que ha quedado en un segundo plano. A pesar de contar con poca competencia en el mediocampo, Pickel en ningún momento ha sido la primera opción de Manolo González y su sitio de inicio siempre ha sido el banquillo, aunque ha sido uno de los habituales hombres de refresco. De los 26 partidos que ha disputado entre Liga y Copa, únicamente ha sido titular en 3 ocasiones, además de figurar un solitario gol en el casillero personal.

Por otra parte, su trayectoria en la entidad blanquiazul se vio lastrada por el episodio vivido en el último parón internacional. Tras la histórica clasificación mundialista de la RD del Congo, no fue liberado por la selección de su país. No regresó a Barcelona cuando debía y se perdió el partido ante el Betis, ya que en su país fue nombrado Caballero de la Orden Nacional de los Leopardos por el presidente, Félix Tshisekedi.

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Pickel ha estado cedido en el Espanyol desde la Cremonese con una opción de compra de solo 100.000 euros, pero club y jugador ya saben que los catalanes no la ejecutarán.