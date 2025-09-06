Suerte dispar para Omar, Pickel y Koleosho

El Espanyol ha llegado al parón internacional en una excelente dinámica y con la tranquilidad de continuar invicto en el campeonato liguero. Los de Manolo González suman siete puntos tras disputarse las tres primeras jornadas con dos victorias, frente a Atlético de Madrid y Osasuna, y un empate a domicilio ante la Real Sociedad.

Inmersos en este clima de positividad, el equipo perico disputó este viernes un partido amistoso, con victoria sobre el Pau FC de la Ligue 2 francesa, para seguir con el mismo ritmo de competitividad en este inicio de temporada. Asimismo, el Espanyol también estuvo muy atento a los compromisos de sus internacionales: Omar El Hilali, Charles Pickel y Luca Koleosho.

Espanyol

El lateral derecho blanquiazul no pudo ayudar en la goleada de Marruecos contra Níger por 5 a 0 en el estreno oficial del estadio Príncipe Moulay Abdellah. Omar no disputó ni un solo minuto y vio desde el banquillo como su selección sellaba el billete para el Mundial de 2026.

Por su parte, Pickel fue testimonial en la contundente victoria del Congo sobre Sudán del Sur (1-4). El recién llegado al Espanyol, donde todavía no ha debutado, entró al terreno de juego en los minutos finales con el partido ya resuelto. Eso sí, todo apunta a que tendrá más protagonismo en el siguiente compromiso contra Senegal.

Por último, Luka Koleosho sí que tuvo más suerte. El joven atacante fue titular con la selección italiana Sub-21 y, de hecho, fue decisivo con un tanto de penalti en el tramo final para darle la victoria a los suyos ante Montenegro. En un momento delicado de partido, el jugador perico dio un paso adelante y cogió la responsabilidad de convertir la pena máxima.

Diferente suerte para los tres internacionales del Espanyol, que todavía tendrán una nueva oportunidad con sus respectivas selecciones antes de volver a Barcelona. Pero estas convocatorias internacionales es, sin duda, una nueva muestra del buen momento que vive el equipo blanquiazul en la actualidad.