El sueño de Ángel Rodríguez cumple 125 años de historia

Arranca la cuenta atrás. El RCD Espanyol de Barcelona afronta unos días cargados de emoción y de simbolismo hasta el próximo martes 28 de octubre, fecha en la que la entidad blanquiazul cumplirá ni más ni menos que 125 años de historia. Es por eso que desde SPORT queremos realizar -durante los próximos 14 días- un viaje por la historia de un club fundado en el año 1900 y que cuenta con una vasta trayectoria en el fútbol español.

Personajes clave, títulos, anécdotas, historias pericas... Todos estos temas -estrenándonos hoy con Ángel Rodríguez Ruiz, fundador y primer presidente del club- tendrán cabida en piezas que podrán leer diariamente tanto en la web Sport.es como en la versión en papel.

Tres estudiantes tienen la culpa

Vayamos al grano, pero comenzando por el principio. Restan tan solo dos semanas para que el RCD Espanyol ponga el broche final a una serie de actividades, visitas institucionales, documentales y homenajes con un acto que tendrá lugar en el Paraninfo de la Universitat de Barcelona. No es una ubicación cualquiera. Celebrar allí el aniversario supone cerrar el círculo, echar la vista atrás y regresar a los orígenes de un club que se fundó un 28 de octubre de 1900 en las aulas de la Universitat de Barcelona, gracias a la iniciativa de unos jóvenes estudiantes que deseaban tener un equipo en Barcelona que representase a la población local.

El fútbol acababa de aterrizar en España procedente de Inglaterra, pero los clubes de la ciudad fundados anteriormente estaban formados por jugadores extranjeros y no admitían a futbolistas locales (es el caso del 'Catalá Foot-ball Club', el 'Foot-ball Club Barcelona' -el actual Barça- y el 'Hispania Athletic Club').

De ahí que Ángel Rodríguez, nuestro primer protagonista de este recorrido por la historia perica, decidiese fundar junto a Octavi Aballí y Lluís Roca un equipo que aceptase a jugadores de Barcelona y del resto del país. Bajo el nombre de Sociedad Española de Foot-ball nació un club histórico que ahora conocemos como RCD Espanyol de Barcelona y que se adhirió a la Sociedad Gimnástica Española, cuyo presidente era Rafael Rodríguez Méndez, padre de Ángel Rodríguez y catedrático de la Universidad de Barcelona.

El texto que marca la fundación del RCD Espanyol, publicado en 'Los Deportes' en el año 1900 / RCD ESPANYOL

¿28 o 13 de octubre?

La primera noticia acerca de la entidad, que en 1901 se renombraría a Club Español de Foot-Ball, fue publicada en el semanario 'Los Deportes'. "Es tanta y tan grande la animación que reina entre los aficionados al foot-ball, que cada día son más numerosos; pues la afición á este deporte cunde de una manera tan extraordinaria, que en estos días se ha constituído una nueva Sociedad, con el título de "Sociedad Española de Foot-ball", compuesta de muchos y distinguidos jóvenes. Esta Sociedad, que entre sus primeros acuerdos figura el de adherirse á la F.G.E., celebra sus partidos en un campo situado cerca de la Sagrada Familia", rezaba el escueto texto del 28 de octubre de 1900.

Sin embargo, y según contó la hija de Ángel Rodríguez, Carolina, la fecha real de la fundación se remontaría al 13 de octubre y no al 28 (día en el que apareció por primera vez reseñado), coincidiendo con el aniversario de su padre, que además fue el primer presidente de la historia del RCD Espanyol. Nacido precisamente ayer hace 146 años (1879), este ingeniero civil acabaría siendo el padre de un club que luce hoy orgulloso los colores blanquiazules, pero que en sus inicios vestía con camiseta amarilla. Pero esa historia la guardamos mejor para otro día, que en SPORT nos restan todavía 14 historias por contar.