La solución de Monchi para una defensa en cuadro: vinculan a Unai Núñez con el Espanyol

Manolo González no quiere sustos. El técnico perico sabe que su equipo necesita gasolina durante las 38 jornadas para no sufrir por la permanencia y tiene completamente claro que la clave es contar con una plantilla larga y compensada.

La campaña pasada fue la muestra perfecta. El Espanyol firmó una primera vuelta inmaculada que hizo soñar a la afición blanquiazul con Europa, pero el equipo se desinfló en la segunda vuelta y firmó la peor racha de su historia, al enlazar 18 partidos oficiales sin ganar.

Para evitar situaciones como la comentada, el conjunto de Cornellà trabaja en reforzar la defensa. Según adelantó Víctor López, periodista de los medios públicos gallegos, el Espanyol está en conversaciones con el Celta para fichar a Unai Núñez, quien podría desembarcar en territorio blanquiazul en calidad de cedido.

Unai Núñez, defensa central, cedido por el Celta, durante su paso por el Valencia / VCF Media

En el podcast 'TQHT' dieron más detalles de la operación y señalaron que el Espanyol tendrá una opción de compra de 3 millones de euros, que será obligatoria si el club se clasifica para Europa. Además, el equipo dirigido por Manolo González pagará el 55 % de la ficha. Con la salida de Pablo Ramón al Racing de Santander, ahora mismo el cuadro perico solo cuenta con tres centrales naturales en el primer equipo: Clemens Riedel, Miguel Rubio y Leandro Cabrera.

Por su parte, Unai Núñez, a sus 29 años, destaca como un central con experiencia en LaLiga (más de 200 partidos en Primera División), aunque ha encadenado varios años complicados. El defensa de Portugalete llegó a recibir la llamada de la selección española absoluta en 2019, cuando era jugador del Athletic Club, aunque no llegó a debutar. Sin embargo, desde que salió de San Mamés cedido al Celta en 2022, le ha costado encontrar continuidad.

En 2024, el Celta lo compró por 7 millones de euros, pero entonces comenzó a encadenar cesiones: Athletic Club, Hellas Verona y, por último, Valencia. Ahora puede sumar a esa lista el Espanyol. Su contrato en Balaídos no expira hasta el 30 de junio de 2029.