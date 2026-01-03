Joan Garcia se viste de héroe y guía al Barça en el derbi más caliente

Todos los focos estaban puestos en Joan Garcia antes de empezar. Y con razón. Al guardameta de Sallent no le pudo la presión de regresar a la que fue su casa y lideró la victoria del FC Barcelona con varios milagros bajo palos. Dani Olmo y Robert Lewandowski completaron el triunfo de los culés en un derbi de alta tensión.

Si un derbi ya suele ser 'caliente', esta vez se daban todos los alicientes para elevar todavía más la tensión del duelo. Más allá de la habitual lucha por el orgullo entre blanquiazules y azulgranas, Joan Garcia volvía por primera vez al RCDE Stadium tras su paso del Espanyol al Barça, una decisión que la afición perica demostró con creces que no perdona. Por si fuera poco, ambos conjuntos llegaban en un excelente momento de forma para protagonizar un derbi por todo lo alto.

Para empezar, Hansi Flick sorprendió dando entrada en el once titular a Frenkie De Jong y Rashford, mientras que Manolo González apostó por reforzar el centro del campo con Pol Lozano, Urko González y Edu Expósito. El ambiente era prácticamente inmejorable en Cornellà y el pitido inicial estuvo acompañado de 36.283 gargantas alentando a los suyos.

Y desde el inicio se evidenció que iban a saltar chispas con los jugadores de ambos equipos convirtiendo cada pugna en una auténtica batalla sobre el terreno de juego. No faltaba intensidad en el campo en unos primeros minutos de dominio posicional de los azulgranas, pero con varios avisos pericos a través del balón parado.

Los milagros de Joan Garcia

Carecía de claridad al Barça en tres cuartos de campo pese a la insistencia de Rashford y Lamine por los costados. Los de Flick no encontraban a Raphinha en la mediapunta, ni tampoco a Ferran Torres en la punta de ataque. En cambio, con una receta más directa, Edu Expósito sirvió un balón perfecto a Roberto Fernández que no supo definir en el mano a mano ante Joan Garcia. Ahora, el portero de Sallent firma los milagros como azulgrana.

Caían los minutos sobre el electrónico, sin embargo, no aparecía en el Barça el factor diferencial para romper la defensa local. Ni tan siquiera la magia de Lamine, en una gran jugada individual con ruleta y disparo al segundo palo, sirvió para estrenar el marcador. Y, ya en los instantes finales de la primera mitad, volvió a aparecer Joan Garcia con una mano estratosférica tras un cabezazo de Pere Milla.

Tras el paso por los vestuarios, Flick dio entrada a Fermín en el lugar de Rashford para intentar cambiar el guion del partido. Empezó, otra vez, el Barça haciéndose con el dominio del balón, aunque en esta ocasión buscaba ser más dañino en los metros finales. Crecía en el partido Lamine y, con él, un Barça que generó peligro con un extraño remate de De Jong y, posteriormente, con un cabezazo de Kounde.

Tampoco se quedaba atrás el Espanyol, que lograba hacer daño rompiendo la línea azulgrana en las transiciones. Pero los de Manolo González se toparon de nuevo con un viejo conocido: Joan Garcia le volvió a ganar un mano a mano a Roberto Fernández, esta vez con una rápida mano para evitar el regate del delantero blanquiazul.

Eficacia azulgrana

No le gustaba nada a Flick lo que veía sobre el terreno de juego y apostó por un triple cambio. Pedri, Dani Olmo y Lewandowski, al campo. Eso sí, los focos seguían puestos en Joan Garcia después de otra excelente parada delante un frustrado Roberto. También quería su dosis de protagonismo Dmitrovic, que pocos minutos después respondió con una enorme intervención tras un remate a bocajarro de Eric Garcia.

Pero todo cambió en los minutos finales. Parecía estar mejor el Espanyol, pero el Barça mató a los pericos con un gran tanto de Dani Olmo en una excelente transición de los azulgranas. Y, ya tocando el descuento, los de Flick sentenciaron el encuentro con un gol de 'killer' de Lewandowski (0-2).