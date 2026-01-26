Siete días decisivos en el Espanyol: de la reunión con los árbitros al trascendental partido ante el Alavés

La cuesta de enero está resultando ser mucho más agotadora de lo esperado en el RCD Espanyol. Más bien por los resultados que por las sensaciones, pero en el fútbol mandan las victorias y ahí es donde está fallando el cuadro de Manolo González en este 2026. Sea como sea, el equipo se mantiene una jornada más en la quinta posición, lo que supone un chute de moral en medio de tanta crispación creada por los arbitrajes sufridos por los blanquiazules.

Con todo ello, se le presenta una semana intensa al Espanyol en la que podría poner fin a todos los problemas que se han ido propagando desde que terminase un 2025 histórico. El primer punto caliente se generará mañana martes, en la reunión que tendrá lugar en Madrid entre una representación de la entidad perica y el Comité Técnico de Árbitros.

Reunión con el CTA

Lo que se presentaba como un encuentro encabezado por los consejeros Mao Ye y Antonio Dávila y con el único objetivo de aclarar criterios por el arbitraje sufrido frente al Girona, ha cobrado ahora una importancia mayor teniendo en cuenta lo vivido en Mestalla el pasado sábado, cuando el Espanyol cayó en el añadido con un polémico penalti señalado por Hernández Hernández y sin intervención de Milla Alvéndiz desde el VAR.

Manolo González se mostró en rueda de prensa cansado de ejercer como único portavoz del club, sabedor de que no debería ser el entrenador quien defendiese a la entidad de cara a las altas esferas de la Federación Española de Fútbol, por lo que acercar posturas con el CTA se antoja imprescindible para que el Espanyol pueda cerrar la temporada demostrando por méritos propios qué posición debe ocupar en la jornada 38.

Duelo crucial en casa

La siguiente fecha importante llegará tan solo tres días después. Este próximo viernes 30 de enero, el conjunto blanquiazul coronará una cuesta de enero mucho más empinada de lo previsto. El Espanyol recibe en casa al Deportivo Alavés en un encuentro con el que podría poner fin a la mala racha de resultados de este 2026.

Son tres derrotas (Barça, Girona y Valencia) y un empate (Levante) en cuatro partidos. Dinámica que no se corresponde con lo vivido durante la primera vuelta, pero que sirve como toque de atención para no confiarse en una temporada que pinta ilusionante. Prueba de ello es que, pese a sumar 1 solo punto de 12 posibles, el cuadro perico sigue en la privilegiada quinta plaza con dos puntos de ventaja sobre Real Betis y Celta.

Incógnita con el mercado

Y finalmente, el último punto caliente resulta ser el más importante. Se trata del mercado de fichajes, para el que no hay una fecha concreta de actuación pero sí un límite: el 2 de febrero a las 23:59h. Ha reiterado Manolo González la necesidad de incorporar, como mínimo, un par de jugadores. El club rastrea el mercado en busca de un delantero y de un extremo, pero de momento no parece tener encarrilada ninguna llegada. O al menos no existen rumores.

La necesidad de fichajes es más que evidente. A las salidas de Koleosho y de Javi Hernández (no tenían muchos minutos) se les sumó la baja inesperada de Javi Puado, lo que deja a la plantilla muy coja, sobre todo en el aspecto ofensivo. Además, la mediapunta no es prioridad para el técnico, pero un refuerzo en esa zona podría alternarse con un Edu Expósito que acumula alguna que otra molestia física en las últimas jornadas.

La dirección deportiva lo apuesta todo a alguna ganga o sorpresa de última hora; sin embargo, nadie se atreve a asegurar el número de piezas que están por llegar. En caso de no hacerlo, dejarían a la plantilla muy debilitada y con riesgo a quedarse bajo mínimos en caso de producirse alguna otra lesión durante la temporada, algo que ya ha explicado Manolo en varias ocasiones. Pero no solo entra en juego la profundidad de plantilla, sino que además influyen las aspiraciones europeas del Espanyol. Si se quiere consolidar, ya no solo el top-5, sino el top-7 u 8, el equipo necesita refuerzos de nivel que lleguen para ser titulares.