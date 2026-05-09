En directo
LALIGA EA SPORTS
Sevilla - Espanyol, en directo: LaLiga EA Sports, hoy en vivo
Sigue en vivo y online el duelo entre Sevilla y Espanyol de LaLiga EA Sports
Sergi Bescós I Lázaro
Sevilla y Espanyol se miden en un duelo directo por la permanencia en Primera División.
Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.
Sevilla (0-0) Espanyol l Min 22
Nuevo saque de esquina para los pericos.
Sevilla (0-0) Espanyol l Min 21
Falta peligrosa a favor del Espanyol en tres cuartos de campo del Sevilla
Sevilla (0-0) Espanyol l Min 18
Primera acción ofensiva de los pericos. Buen centro de Romero por la izquierda y Dolan no llegó al balón por muy poquito
Sevilla (0-0) Espanyol l Min 15
No le dura nada el balón al Espanyol. Todos los duelos y pequeños detalles están cayendo del lado local.
Sevilla (0-0) Espanyol l Min 14
Nuevo saque de esquina para los locales. Muchos nervios en el Espanyol
Sevilla (0-0) Espanyol l Min 11
Mejor el Sevilla en estos primeros 10 minutos de partido. Ambos equipos con muchos nervios pero los locales están siendo mucho más intensos.
Sevilla (0-0) Espanyol l Min 10
Nuevo saque de esquina para el Sevilla. Omar está sufriendo muchísimo en este inicio de partido. Vargas haciendo mucho daño por banda izquierda
Sevilla (0-0) Espanyol l Min 8
¡Protesta el Sevilla un posible penalti sobre Vargas! El árbitro dice que nada de nada
Sevilla (0-0) Espanyol l Min 8
Muy intenso el Sevilla en este inicio de partido. Hay mucho en juego y los locales lo saben
Sevilla (0-0) Espanyol l Min 6
¡Dimitroooooviiiiiiic salva al Espanyoooool! Primera llegada del Sevilla que casi supone el primero de los locales. Muy floja la defensa perica. Primer susto para los pericos
- Salen a la luz los trapos sucios del Real Madrid: 'Algunos jugadores se hacían los dormidos en las sesiones tácticas de Xabi Alonso
- Messi bendice a Lamine Yamal como su heredero: 'Me recuerda a mí de joven
- Valverde o Tchouaméni no seguirán en el Real Madrid a final de temporada
- Entramos al pueblo donde mejor se come de España, conocido por su pulpo: con una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y con murallas del siglo XII
- En el Madrid sospechan que Solari es el topo de los despachos
- Ni Valverde ni Mbappé: Freixa y Gaspart coinciden en que ficharían a este jugador del Real Madrid
- Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça, Real Madrid, Arsenal y PSG, en directo: sigue toda la radio deportiva
- Hay jugadores del Madrid que le han llamado cono a Arbeloa