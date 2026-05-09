Sevilla - Espanyol, en directo: LaLiga EA Sports, hoy en vivo

Sevilla y Espanyol se miden en un duelo directo por la permanencia en Primera División.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.

Sevilla (0-0) Espanyol l Min 22 Nuevo saque de esquina para los pericos.

Sevilla (0-0) Espanyol l Min 21 Falta peligrosa a favor del Espanyol en tres cuartos de campo del Sevilla

Sevilla (0-0) Espanyol l Min 18 Primera acción ofensiva de los pericos. Buen centro de Romero por la izquierda y Dolan no llegó al balón por muy poquito

Sevilla (0-0) Espanyol l Min 15 No le dura nada el balón al Espanyol. Todos los duelos y pequeños detalles están cayendo del lado local.

Sevilla (0-0) Espanyol l Min 14 Nuevo saque de esquina para los locales. Muchos nervios en el Espanyol

Sevilla (0-0) Espanyol l Min 11 Mejor el Sevilla en estos primeros 10 minutos de partido. Ambos equipos con muchos nervios pero los locales están siendo mucho más intensos.

Sevilla (0-0) Espanyol l Min 10 Nuevo saque de esquina para el Sevilla. Omar está sufriendo muchísimo en este inicio de partido. Vargas haciendo mucho daño por banda izquierda

Sevilla (0-0) Espanyol l Min 8 ¡Protesta el Sevilla un posible penalti sobre Vargas! El árbitro dice que nada de nada

Sevilla (0-0) Espanyol l Min 8 Muy intenso el Sevilla en este inicio de partido. Hay mucho en juego y los locales lo saben