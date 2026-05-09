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LALIGA EA SPORTS

Sevilla - Espanyol, en directo: LaLiga EA Sports, hoy en vivo

Sigue en vivo y online el duelo entre Sevilla y Espanyol de LaLiga EA Sports

Edu Expósito, uno de los capitanes del RCD Espanyol

Edu Expósito, uno de los capitanes del RCD Espanyol / Valentí Enrich

Sergi Bescós I Lázaro

Sevilla y Espanyol se miden en un duelo directo por la permanencia en Primera División.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.

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