RCD ESPANYOL
Sergio Ortega, miembro de la dirección deportiva del Espanyol, se recupera de un infarto
El coordinador del Comité Deportivo de la entidad blanquiazul sufrió un contratiempo de salud del que se recupera favorablemente
Acorde a la información de 'La Grada', Sergio Ortega, coordinador del Comité Deportivo del Espanyol, sufrió un infarto en las últimas horas.
El citado medio indicó, a pesar de la mala noticia, que Ortega fue atendido de manera inmediata por los servicios médicos y su evolución va desarrollándose favorablemente. Su estado y pronóstico es estable y positivo.
Hace apenas unos meses, en marzo, el club blanquiazul informó su decisión de nombrar a Sergio Ortega como coordinador. Desde esta posición, será la persona encargada de canalizar y coordinar la relación con agentes, clubes y jugadores.
"Las decisiones deportivas continuarán tomándose de manera conjunta en el seno del Comité Deportivo, reforzando así el trabajo coordinado dentro de la estructura deportiva del RCD Espanyol. Estas medidas se implementan con el objetivo de seguir fortaleciendo la organización deportiva del Club", informó en su momento el equipo.
- Xabi Alonso ataca al Madrid
- Manuel: 'Vivo en la calle teniendo un trabajo. Prefiero dormir en la calle y poder comer que estar en una habitación y no hacerlo
- Optimismo con Raphinha de cara a los cuartos de final
- La llegada de Julián Álvarez, más fácil para el Barça
- Así está el cuadro del Mundial 2026 en octavos: cruces, selecciones clasificadas y rival de España
- Harry Kane toma una decisión final sobre su futuro
- Oficial: el Barça confirma las altas y bajas para la nueva temporada
- Flick remodela el área física con el fichaje de Yann-Benjamin Kugel