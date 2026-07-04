Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuadro MundialParaguay - FranciaVingegaardEtapa 2 Tour de FranciaClasificación Tour de FranciaPartidos Mundial hoyManuelTopuriaJosema BeastAire acondicionadoMercado Fichajes hoyMundial 2026Cuándo juega EspañaMáximos goleadores EspañaGoleadores Mundial 2026LorenaLey de Propiedad HorizontalGonzalo BernardosCalendario partidos gratis Mundial 2026Etapas Tour de FranciaNoticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteoAire acondicionado
instagramlinkedin

RCD ESPANYOL

Sergio Ortega, miembro de la dirección deportiva del Espanyol, se recupera de un infarto

El coordinador del Comité Deportivo de la entidad blanquiazul sufrió un contratiempo de salud del que se recupera favorablemente

Sergio Ortega, del Espanyol

Sergio Ortega, del Espanyol / RCDE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sebastián Vargas Rozo

Sebastián Vargas Rozo

Acorde a la información de 'La Grada', Sergio Ortega, coordinador del Comité Deportivo del Espanyol, sufrió un infarto en las últimas horas.

El citado medio indicó, a pesar de la mala noticia, que Ortega fue atendido de manera inmediata por los servicios médicos y su evolución va desarrollándose favorablemente. Su estado y pronóstico es estable y positivo.

Hace apenas unos meses, en marzo, el club blanquiazul informó su decisión de nombrar a Sergio Ortega como coordinador. Desde esta posición, será la persona encargada de canalizar y coordinar la relación con agentes, clubes y jugadores.

Noticias relacionadas

"Las decisiones deportivas continuarán tomándose de manera conjunta en el seno del Comité Deportivo, reforzando así el trabajo coordinado dentro de la estructura deportiva del RCD Espanyol. Estas medidas se implementan con el objetivo de seguir fortaleciendo la organización deportiva del Club", informó en su momento el equipo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL