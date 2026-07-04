Sergio Ortega, miembro de la dirección deportiva del Espanyol, se recupera de un infarto

Acorde a la información de 'La Grada', Sergio Ortega, coordinador del Comité Deportivo del Espanyol, sufrió un infarto en las últimas horas.

El citado medio indicó, a pesar de la mala noticia, que Ortega fue atendido de manera inmediata por los servicios médicos y su evolución va desarrollándose favorablemente. Su estado y pronóstico es estable y positivo.

Hace apenas unos meses, en marzo, el club blanquiazul informó su decisión de nombrar a Sergio Ortega como coordinador. Desde esta posición, será la persona encargada de canalizar y coordinar la relación con agentes, clubes y jugadores.

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"Las decisiones deportivas continuarán tomándose de manera conjunta en el seno del Comité Deportivo, reforzando así el trabajo coordinado dentro de la estructura deportiva del RCD Espanyol. Estas medidas se implementan con el objetivo de seguir fortaleciendo la organización deportiva del Club", informó en su momento el equipo.