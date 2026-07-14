Sergio García, presentado con el Espanyol B: "Es el entrenador ideal"

Leyenda donde las haya en el Espanyol. Más de 200 partidos, 50 goles, presente en la última clasificación a competiciones europeas, capitán e insignia de los tiempos recientes en Cornellà-El Prat. Sergio García sabe lo que significa para el espanyolismo y así lo demostró en su regreso, otra vez, a la que fue su casa.

El ahora entrenador de 43 años fue presentado como nuevo técnico del 'B' perico, siendo ponderado por un Monchi que le ensalzó como el hombre necesario para la cantera en estos momentos: "Él tendría que explicarme a mi lo que es este club, estamos muy contentos. Está aquí no solamente porque sea perico sino porque es el entrenador ideal que necesitamos para la cantera. Es un paso importante en el proyecto del club: acumular gente que sean capaces y que sientan el blanquiazul".

"Tenemos que remar en la misma dirección e intentar que este escalón en la cantera funcione perfectamente para suministrar de jugadores al primer equipo, que es la principal función que tiene", añadió el director general deportivo del Espanyol, quien estuvo junto al director técnico Marcos Otero, y dando paso a un Sergio que se mostró pletórico por su vuelta.

"Sabéis lo que he sentido todos estos años por este club, y lo sigo sintiendo. Volver donde me han querido siempre es de agradecer. Vengo a trabajar, dar el máximo, seguir creciendo como entrenador. Queremos curtir a los jugadores, enseñarles y que puedan estar preparados para llegar al primer equipo para que Manolo (González) pueda aprovecharse de ello", analizó el exdelantero.

"No es lo mismo jugar en la cantera que asentarse en la profesional. Es difícil. Debemos enseñarles a mejorar y que puedan competir al máximo nivel. Queremos, día a día en los entrenamientos, prepararlos para que el salto al primer equipo no cueste tanto", analizó el del Bon Pastor, que cuenta con experiencia como técnico en la CF Damm y la Sub-17 de España.

"La cantera del Espanyol debe ser un servicio para el primer equipo. Tenemos buenos mimbres. Hay muy buenos jugadores, solo queda trabajarlos. La intensidad no se negocia, tenemos gente para jugar, pero el compromiso se verá en el campo", añadió sobre el estilo de su equipo.

El filia se encuentra actualmente en Segunda RFEF. La ambición es crecer, pero Sergio entiende que "estamos para formar, el filial es para eso. Nunca nos ponemos techo. Cuando pase la temporada veremos dónde podemos estar, queremos estar arriba. No queremos estar de media tabla para abajo. Lo idea, eso sí, es formar jugadores".