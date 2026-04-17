Sergio García: "Me hubiera gustado irme del Espanyol de otra manera"

Sergio García, ex delantero del RCD Espanyol y actual seleccionador español Sub-17, ha sido el gran protagonista del estreno del pódcast de Espanyol Media ‘Quan la pilota calla’, dirigido por Rafa Ramos. En una conversación cargada de recuerdos, el delantero catalán ha repasado su última etapa como perico, su vínculo con el club y su evolución hacia los banquillos, casi siete años después de su despedida en el RCDE Stadium.

El ex atacante recuerda con emoción y cierta melancolía su salida del club blanquiazul, que se produjo tras aquel 18 de mayo de 2019 en el que el Espanyol selló la clasificación para la Europa League ante la Real Sociedad (2-0). Un día histórico… que también fue su último partido como perico. “Me hubiera gustado irme de otra manera. Eso sí que me hubiera gustado, despedirme en el campo, con la gente, que hubiera sabido que yo no iba a continuar en el club y tener un reconocimiento”, reconoce.

A pesar de no poder despedirse como habría deseado, Sergio subraya el vínculo eterno con la afición. “Al final yo he sentido así los años que he estado en el Espanyol y ellos me han hecho saber el cariño que yo les tengo y el que ellos me tienen a mí”, explica, dejando claro que la conexión con la grada sigue intacta con el paso del tiempo.

El ex delantero también rememora aquel día como un cierre especial dentro de un contexto que ya intuía. “Estar mucho más tiempo (en el Espanyol) después de eso, pero fue un día bonito y que la gente lo disfrutó al máximo. Yo ya preveía que podía ser el último por como se estaban dando las circunstancias y el rato que me tocó disfruté”, añade sobre una despedida que, pese a todo, le dejó sensaciones positivas.

Más allá de su adiós, Sergio García también profundiza en lo que significó el Espanyol en su carrera y en su manera de competir. En este sentido, destaca el espíritu del equipo durante sus etapas como blanquiazul: “Nosotros creíamos siempre en todo momento que podíamos o ganar o no perder”. Una mentalidad que, según él, define la esencia del club: “Yo creo que el ADN del Espanyol en el tiempo que yo estaba aquí, en lo que yo he visto siempre ha sido así”.

El ex futbolista también se detiene en sus orígenes, en el barrio del Bon Pastor, donde el fútbol callejero marcó su formación. “Jugábamos mucho en la calle”, recuerda con naturalidad, antes de explicar cómo pulió su técnica desde niño: “Yo desde pequeñito me ponía justo al lado de la puerta me ponía horas y horas a pegarle a la pared porque como no sabía mucho con la izquierda por eso aprendí”.

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Finalmente, el actual seleccionador Sub-17 repasa su transición hacia los banquillos, un camino que no tenía claro durante su etapa como jugador, pero que comenzó a gestarse en sus últimos años. “Lo veía diferente. La mentalidad del delantero cambió y muchos partidos me quedaba con las charlas que transmitían los entrenadores”, explica, dejando entrever cómo nació una vocación que hoy ya es realidad.