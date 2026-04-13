Semana de reflexión para un Espanyol en crisis

"Esta segunda vuelta está siendo una puta mierda". Fernando Calero, tajante, describió así el 2026 del Espanyol. No le falta razón: ni una sola victoria desde enero de 2026. Nada. Porque solo se juega la Liga, tras la eliminación temprana en Copa del Rey, y todo han sido tristezas en la competición doméstica. Salvo algún respiro con el 0-0 de La Cartuja, al equipo le vienen todas del revés desde aquel fatídico 3 de enero. Una racha negativa y capicúa, por ahora: comenzó con el Barça y la más reciente caída fue ante el mismo rival, en el Camp Nou.

FC BARCELONA - ESPANYOL. CAMP NOU. LA LIGA. / Valenti Enrich

El desastre se explica desde muchos prismas. El nivel individual de varios futbolistas ha bajado considerablemente, Manolo González no ha podido encontrar respuestas ni sostener al equipo, y los árbitros han hecho también su gran parte con errores severos como el de Son Moix ante el Mallorca. Sea cual sea el motivo, el equipo no ve tres puntos juntos desde la jornada 18. Y vamos ya para la 32.

Antes, eso sí, se jugará la 33: el jueves de Sant Jordi visitará el Espanyol al Rayo Vallecano buscando revertir una dinámica terrorífica. Hasta ese 23 de abril, el equipo contará exactamente con 11 días desde el derbi, por el parón liguero en el fin de semana de final de Copa del Rey. Y tres de ellos son de descanso.

Manolo González, en el Camp Nou / Valentí Enrich

Porque el equipo blanquiazul ya tuvo jornada libre este 13 de abril y, además, contará con descanso el viernes y el sábado. Días suficientes para la reflexión de un equipo que necesita resetear la cabeza de cara a las finales que se vienen. La posición, afortunadamente, aún no es dramática: la décima plaza da tranquilidad respecto a un Elche que marca la zona del descenso. De hecho, el equipo de Manolo González tiene idéntica distancia a Europa que a la zona roja: seis puntos.

Pero no ganar en Vallecas ni el siguiente fin de semana, ante el Levante en el RCDE Stadium, sí que supondría un revés tremendo para acabar de sepultar la magnífica primera vuelta que se marcó el equipo. Especialmente, porque luego de aquellas dos citas vendrán Real Madrid, Athletic y Real Sociedad a Catalunya, y habrá que vistar a Osasuna y Sevilla, todo citas previstas como mucho más complicadas que recibir a un Levante que se juega la permanencia.