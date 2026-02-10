Semana sin descanso en el Espanyol para medirse al Celta

El duro varapalo sufrido en La Cerámica (4-1) ha removido las bases de un Espanyol obligado a reinventarse. Este 2026 la cosa no ha podido ir a peor, sumando solo un punto de los últimos 18 posibles.

Doble polémica la vivida por el Espanyol en La Cerámica / EFE

Eso sí, los blanquiazules siguen en la sexta plaza, producto de la renta cosechada en la primera vuelta, y ahora toca recibir al Celta el próximo sábado. Para ello, el conjunto de Manolo González entrenó y lo propio hará durante toda la semana hasta medirse al conjunto vigués en casa, sin días de descanso para unas jornadas que requerirán concentración máxima.

El entrenador gallego sabe que "cuesta mucho ganar partidos. Los goles son muy evitables. O hacemos el 'reset' rápido, como en la segunda vuelta de la temporada pasada, o no nos dará. No puedes conceder veinte contraataques al Villarreal en su campo. Estoy caliente con este tema y debemos corregirlo rápido. En el 1-0 hay dos remates dentro del área. El 3-0 o el 4-0 hay que hacer falta y no la hacemos. Y cuando tienes opciones de ponerte por delante y no lo haces, el partido se complica mucho", tal como explicó en la rueda de prensa.

Vuelven Romero y Terrats

Este martes el equipo se ejercitó al mediodía en la Ciutat Esportiva Dani Jarque, misma jornada que repetirán durante los próximos tres días hasta el sábado, día de partido, y también al día siguiente con la recuperación del domingo.

Para medirse a los de Giraldez, con el que ya se sostuvo una guerra dialéctica tras la victoria en Balaídos de la primera vuelta, Manolo recuperará a uno de los que más extrañó en la visita al Villarreal: Carlos Romero. También estará disponible Ramon Terrats.

A su vez, el equipo perico puso también a la venta las entradas para la zona visitante del choque que tendrán ante el Atlético en el Metropolitano, el 21 de febrero a las 21.00h. Cada socio podrá adquirir una entrada por 45€ hasta el lunes, 16 de febrero, a las 10.00h.