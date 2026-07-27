Semana con acento británico para el Espanyol: arranca la 'minigira' por Inglaterra

El RCD Espanyol arranca la segunda fase de su pretemporada. El conjunto de Manolo González, que se ejercitó este lunes por la mañana en la Ciutat Esportiva Dani Jarque, viaja este martes a Inglaterra, donde realizará una minigira de tan solo cinco días en los que afrontará dos nuevos y exigentes partidos amistosos.

Los blanquiazules vivirán una semana corta pero intensa a nivel de carga de trabajo, con el objetivo de llegar a las mejores condiciones posibles al debut liguero frente al Levante. La plantilla perica se ejercitará este mismo martes por la tarde en las instalaciones del Burnley.

Manolo González, durante la pretemporada 26/27 del Espanyol / Valentí Enrich

Burnley, club 'hermano'

Precisamente el club de la Championship -recién descendido de la Premier- será el cuarto rival de la pretemporada del Espanyol. Tras medirse previamente a Olot, Pau y Sabadell, los de Manolo González se enfrentan ahora a su 'hermano' a nivel propietario, encuentro previsto para el miércoles a las 20:45 horas en Turf Moor tras otro entrenamiento matutino en su ciudad deportiva.

'Q' Hartman, cedido al Espanyol por el Burnley / Valentí Enrich

Será el primer duelo Burnley-Espanyol desde que Alan Pace, presidente y dueño de la entidad inglesa, se convirtiese también en propietario del club catalán el año pasado. Un vínculo que ya se ha visto reflejado por ejemplo a nivel de traspasos, puesto que 'Q' Hartman aterrizó hace unos días en el RCDE Stadium procedente de los 'Clarets', camino inverso al que realizó el canterano perico Lluc Castell.

El 'Boro', segundo rival inglés

Será un buen momento para calibrar fuerzas y nivel, tras un decepcionante empate frente al Sabadell a pesar de formar Manolo un once que a priori debería asemejarse al que debutará en Liga el 16 de agosto, siempre que no lleguen más fichajes, algo en lo que sigue trabajando Monchi.

Manolo González, durante el Espanyol-Sabadell / Valentí Enrich

Y el segundo y último amistoso de la gira inglesa tendrá lugar el sábado. Tras dos sesiones de trabajo matinales el jueves y el viernes, los blanquiazules volarán por la tarde a Middlesbrough, precisamente para enfrentarse al día siguiente al 'Boro' (16:00 horas), club que también milita en la Championship tras quedarse a las puertas del ascenso a la Premier el curso pasado. Una vez concluido el test, la plantilla regresará a Barcelona el mismo sábado.