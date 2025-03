Las seis decisiones arbitrales que indignan al Espanyol

En el RCD Espanyol todavía no se explican lo sucedido en Son Moix. El cuadro blanquiazul se marchó de vacío de su visita al Mallorca en un partido donde los grandes protagonistas fueron Quintero González -árbitro principal- y Del Cerro Grande -árbitro VAR-. Las diferentes decisiones de los colegiados impidieron al conjunto perico sumar tres puntos que le habrían alejado del descenso.

"Tras las acciones ocurridas en el partido ante el RCD Mallorca, el RCD Espanyol desea expresar su profunda preocupación por las decisiones arbitrales tomadas, muchas de ellas a instancias del VAR, que han dejado a nuestro club y afición con una sensación de indefensión y frustración ante resoluciones que consideramos difíciles de comprender", valoraba el club tras el partido en un comunicado oficial. La entidad catalana pidió "respeto mutuo" y anunció que pedirá explicaciones detalladas sobre las decisiones tomadas por los árbitros del encuentro.

Penalti de Omar sobre Mojica

En ese sentido, son varias las decisiones de Quintero González y Del Cerro Grande que generaron controversia y que necesitan una explicación. La primera acción polémica fue el penalti señalado por falta de Omar El Hilali sobre Mojica. El defensor perico llega tarde y no toca balón, aunque el contacto sobre el colombiano es muy leve.

2. No penalti sobre Jofre Carreras

La siguiente decisión controvertida llegó en el área contraria. En este caso fue Jofre Carreras quien recibió un leve toque de Mojica cuando intentaba encararle. En esta ocasión, Quintero González decidió no señalar nada, a pesar de repetirse el mismo mínimo contacto que sí sirvió para pitar penalti anteriormente a favor del Mallorca.

3. El VAR tuvo que corregir a Quintero González

También cabe resaltar el error del colegiado al señalar como pena máxima una mano de Kumbulla en el área después de un rebote del pie de Muriqi. "Te recomiendo una revisión para valorar el penalti. El balón da en el codo del defensor, pero está totalmente pegado al cuerpo", le comentaron desde el VAR para que finalmente rectificase su decisión.

4. Penalti de Cabrera sobre Abdón

Donde no decidió intervenir Del Cerro Grande desde la sala VOR fue en el siguiente penalti señalado en contra del Espanyol, el tercero de la tarde. Muriqi choca con Cabrera en la pelea por un balón, lo que desestabiliza al central uruguayo, que termina tocando por detrás a Abdón Prats. El delantero del Mallorca cae en el área tras el toque en su espalda y Quintero González decide pitar penalti.

5. Repetición del penalti por invasión de Cheddira

La quinta decisión en contra de los blanquiazules fue, quizás, la más surrealista de todas. Joan García había detenido el penalti. Pero el colegiado, llamado por Del Cerro Grande para revisar la acción, señaló infracción de Cheddira. El marroquí, que tenía medio pie dentro del área en el momento de lanzar el penalti, fue el cuarto hombre en tocar el balón después de dos rechaces de Joan García y del remate de Valjent. Además, el central del Mallorca, que es el primero en tocar el esférico, también se encontraba dentro del área infringiendo la norma.

"Yo te voy guiando, se lo vas a dar despacito. Te lo voy a ir explicando, es una situación bastante compleja", revelaban los audios publicados por la RFEF sobre la conversación de Quintero con el VAR. "Valjent y Kumbulla están correctos, están en el aire, por lo que no contabilizan. Y luego es cuando participa el jugador que había penetrado en el área. Valora si previene una ocasión o no", añadía Del Cerro Grande sobre un Cheddira que, además de no impedir el remate de ningún jugador del Mallorca, es el cuarto futbolista en tocar el balón después del lanzamiento desde los once metros.

6. Ocho minutos de añadido, solo tres jugados

Quintero González había decidido añadir 8 minutos. Joan García detiene el penalti de Abdón justo al cumplirse el minuto 90 y el colegiado detiene el partido apenas cinco segundos después de que el portero perico sacase en largo y el balón acabase en las manos de Greif. A partir de ahí, el juego no se reanuda hasta el 96:43, cuando Muriqi anota el penalti repetido después de la revisión.

El saque de centro del Espanyol no se produce hasta el 98:52 después de la celebración del gol y de varias sustituciones en ambas filas. Desde ese momento tan solo se juegan tres minutos hasta que Quintero González señala el final del partido en el 101:46. En el entorno blanquiazul no entienden que el colegiado añadiese ocho minutos y tan solo se disputasen tres de ellos después de toda la polémica.