Positivo mercado del Espanyol: siete fichajes, más de 15 salidas y un Manolo González satisfecho

Ha sido un verano bastante ‘movidito’ en el Espanyol. Con Monchi al frente de la dirección deportiva blanquiazul, el club ha vuelto a someter a su plantilla a una importante remodelación con la mirada puesta en lograr, una vez más y, a ser posible con menos sufrimiento, la permanencia en Primera División. Porque no hay demasiadas dudas al respecto. El gran reto vuelve a ser la salvación y, a partir de ahí, con los deberes hechos, el conjunto perico podrá permitirse mirar hacia arriba y soñar con cotas mayores.

Una de las importantes misiones que tenía por delante Monchi era dar salida a aquellos jugadores con los que no se contaba de cara a esta temporada. Aunque pueda parecer sencillo, lo cierto es que no suele ser fácil ejecutar una operación salida en las mejores condiciones económicas para el club.

De hecho, el Espanyol solo ha podido sacar rédito económico con Rubén Sánchez, traspasado al Elche por 500.000 euros, y por el futbolista del filial Lluc Castell (2 millones de euros). Sin embargo, también hay otras salidas que, pese a no haber supuesto ingresos inmediatos, incluyen porcentajes de una futura venta que podrían terminar generando dinero para las arcas del club perico.

En total, y contando también las cesiones que han llegado a su fin, hasta 16 futbolistas han abandonado la disciplina blanquiazul. Se trata de Carlos Romero, Ngonge, Terrats, Pickel, Calero, Miguel Rubio, Justin Smith, Hugo Pérez, Pablo Ramón, Salinas, Antoniu Roca, Gragera, Omar Sadik, Lluc Castell, Pol Tristán y Rubén Sánchez.

Rubén Sánchez se marcha del RCD Espanyol / RCD ESPANYOL

Refuerzos importantes

Por otra parte, Monchi también ha tenido trabajo a la hora de reforzar al equipo blanquiazul con nombres interesantes que, bien seguro, aportarán mucho al conjunto dirigido por Manolo González. En ese sentido, el Espanyol ha recurrido en buena medida a las cesiones para apuntalar la plantilla y tan solo ha pagado un traspaso, los cinco millones de euros abonados por Álex Calatrava.

Otros futbolistas, como Bryan Zaragoza o Andoni Gorosabel, cuentan con una opción de compra obligatoria en caso de que se cumpla una serie de condiciones. También han llegado en calidad de cedidos Vanja Drkusic, Unai Núñez, Quilindschy Hartman y Gabriel Moscardó.

Otra de las fórmulas que ha utilizado Monchi para reforzar la plantilla ha sido apostar por jugadores que, después de una temporada cedidos y rindiendo a buen nivel, se han ganado un sitio en el primer equipo perico. Es el caso de Marcos Fernández, Roger Hinojo, Javi Hernández o Rafa Bauzà.

Y lo han hecho con merecimiento. De hecho, tanto Javi Hernández como Hinojo están siendo piezas prácticamente indiscutibles en este inicio de campeonato, demostrando que también podían ser soluciones válidas para el Espanyol.

Javi Hernández pelea un balón con Ibrahima Konaté / Quique García / EFE

Un balance positivo

En definitiva, el balance de Monchi en su primer mercado de fichajes es, a priori, bastante positivo. El director deportivo ha conseguido incorporar jugadores que ya están ofreciendo un rendimiento inmediato, como Unai Núñez o Álex Calatrava, y otros que apuntan a convertirse en referentes ofensivos, como Bryan Zaragoza.

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A ello hay que sumar una operación salida efectiva, dando salida a futbolistas con los que ya no se contaba, y la apuesta por jugadores de la casa que se han forjado durante sus cesiones y que ahora están aprovechando su oportunidad en el primer equipo. De hecho, incluso Manolo González apuntó en rueda de prensa que "es el año en el que estoy más contento con la plantilla". Ahora, todo se decidirá sobre el terreno de juego.