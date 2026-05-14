Satisfacción pero no relajación en el Espanyol

Todavía hay que seguir remando. Es la frase que más resuena en Cornellà-El Prat después de la delirante victoria este miércoles frente al Athletic, la primera del 2026 y que permite al RCD Espanyol dar un golpe sobre la mesa en la lucha por la permanencia. Pero en el seno del club reconocen que la faena aún no se ha completado.

El vestuario perico es más que consciente de que con 42 puntos no se puede estar ni mucho menos tranquilo y que, en un 99% de los casos, no será suficiente. De hecho, se cree que el corte de la salvación lo marcarán los 43 puntos y que incluso podría el Espanyol necesitar 44 para evitar algún escenario -posible aunque improbable- de múltiples empates a 43 en los que la entidad perica saldría perjudicada.

Le queda al conjunto de Manolo González visitar a Osasuna en Pamplona este próximo domingo y recibir a la Real Sociedad en el RCDE Stadium el siguiente fin de semana, por lo que ahora más que nunca el cuadro perico depende de sí mismo para evitar el descenso, algo que incluso podría certificar en El Sadar. Y esa es la idea.

Edu Expósito abraza a Manolo González tras el Espanyol-Athletic / Dani Barbeito

¿Qué necesita el Espanyol para salvarse matemáticamente ante Osasuna?

Son varias -aunque la mayoría complicadas- las combinaciones que podrían darle al Espanyol la permanencia matemática antes de la última jornada y la más obvia sería con una victoria frente a Osasuna.

Sumar los tres puntos en Pamplona y alcanzar los 45 sería ya definitivo sin depender de otros resultados e independientemente de lo que suceda luego en la jornada 38, puesto que hay un Levante-Mallorca en la jornada 36, un Girona-Elche en la última fecha y, además, el equipo perico no saldría perjudicado en el goal average particular en ninguna combinación (ni doble, ni triple empate...) de 45 puntos.

El Espanyol se salva matemáticamente en la J.37 si... Gana a Osasuna Empata ante Osasuna; Levante y Mallorca no empatan; y Elche pierde ante Getafe Empata ante Osasuna; Levante y Mallorca no empatan; y Girona no gana ni a Real Sociedad (hoy, J.36) ni a Atlético de Madrid (sirven incluso dos empates) Empata ante Osasuna; Elche empata contra Getafe y Girona pierde sus dos partidos ante Real Sociedad (hoy, J.36) y Atlético de Madrid

Menos posibilidades matemáticas de permanencia existen en caso de cosechar un empate frente a Osasuna, pero las hay. Para que el Espanyol llegue a la última jornada ya salvado sumando un punto en El Sadar, necesitaría el cuadro perico que, además, se cumpla alguna de estas tres combinaciones: Levante y Mallorca no empaten (J.37) y Elche pierda contra Getafe (J.37); Levante y Mallorca no empaten (J.37) y Girona pinche sus dos partidos (ya sea con empates o derrotas) ante Real Sociedad (J.36, hoy) y Atlético de Madrid (J.37); Elche empate contra Getafe (J.37) y Girona pierda sus dos partidos ante Real (hoy, J.36) y Atlético (J.37).

Omar El Hilali celebra la victoria ante el Athletic / Dani Barbeito

Rematar en Pamplona... con una última baza

Sea como sea, pese a que en el Espanyol se respira ahora un aire totalmente diferente y la sensación es de mucha más tranquilidad tras quitarse de encima una mochila muy pesada, en el club saben bien que falta rematar la faena y, si puede ser en Pamplona, mejor que mejor para evitar sufrimientos innecesarios.

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Eso sí, son conscientes de que, en caso de que las cosas se tuerzan en exceso y ninguno de los resultados de la jornada 37 sea favorable, el equipo guarda aún una última baza, puesto que cerrará la temporada en un RCDE Stadium vestido de gala frente a una Real Sociedad prácticamente sin nada en juego.