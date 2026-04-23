Un Sant Jordi para pasar página

Catorce historias oscuras ha vivido el RCD Espanyol desde que arrancase el nuevo año. Catorce capítulos de un libro de terror llamado 2026 que el conjunto de Manolo González quiere regalar este 23 de abril para, así, pasar página en uno de los días más señalados en Catalunya.

El cuadro perico visita al Rayo Vallecano en plena Diada de Sant Jordi, una jornada muy especial que arrancará desde primera hora de la mañana en las calles de Barcelona y que finalizará con el trascendental partido de Vallecas en el que el equipo se juega algo más que tres puntos, puesto que una victoria le daría la salvación virtual y la posibilidad de luchar por Europa, mientras que una derrota le mete de lleno en la pelea por evitar el descenso.

Presentes en el centro de Barcelona

Con una rosa en el pecho y con la Senyera por bandera, el Espanyol lucirá hoy su tercera equipación para hacer frente a todas las malas vibras que le lleva deparando este 2026. Pero antes, ya desde las 9:30h de la mañana, el club se unirá a la celebración de Sant Jordi con su presencia en el centro de la ciudad con el habitual 'stand' blanquiazul en Rambla Catalunya, bajo el lema 'Treu pit, perico' ('Saca pecho, perico').

Pol Lozano, capitán del RCD Espanyol, posa con una rosa azul con vistas a la Diada de Sant Jordi / RCD ESPANYOL

Como viene siendo tradición, el Espanyol regalará una rosa azul a todas las socias que acudan a la 'paradita' y sobre las 12:00 horas tendrá lugar el acto institucional con una representación del club, antes de centrar ya todas las miradas en el plano deportivo con el partido contra el Rayo Vallecano previsto para las 20:00 horas.

Urko, baja por sanción; el Rayo, en cuadro

No viajará a la capital madrileña Urko González, pieza fundamental para Manolo González que causa baja por sanción. Probablemente será la única ausencia junto a la del lesionado Puado, puesto que el técnico gallego espera que llegue a tiempo Cabrera, que sufrió molestias el pasado martes pero que debería ser titular junto a Calero o Riedel.

Edu Expósito, encargado de liderar al equipo en Vallecas / RCD ESPANYOL

Con la baja de Urko deberá recomponer su once Manolo, con la probable entrada de Ramon Terrats en la mediapunta, retrasando la posición de Edu Expósito. Otra alternativa sería la del cambio de sistema, con una doble punta formada por Kike García y Roberto Fernández. Más dudas surgen en la banda derecha, donde Ngonge y Pere Milla parten con opciones, con el belga como favorito.

Si al Espanyol le pasará factura la baja de uno de sus pilares en la medular, el Rayo sufrirá para confeccionar una defensa de garantías. Porque los centrales Lejeune, Mendy y Luiz Felipe son baja entre sanciones y lesiones, a los que se suman Nteka, Álvaro García y, probablemente, el portero titular Batalla. Todo ello deberá ser aprovechado por el Espanyol para sacar tres puntos de un feudo donde ya goleó el año pasado y que podría convertirse en el punto de inflexión que tanto ansía la entidad perica, que empieza a ser perseguida por el 'dragón del descenso'.