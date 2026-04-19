Sant Jordi entre bajas

El RCD Espanyol afronta el próximo jueves, día de Sant Jordi en Catalunya, la decimoquinta oportunidad de romper la maldición de 2026. Sigue sin ganar desde el cambio de año el cuadro perico, que viaja ahora a Vallecas con el objetivo de espantar todo tipo de fantasmas. Eso sí, lo hará con una baja importantísima en la medular.

Urko González deberá ausentarse ante el Rayo Vallecano por sanción. El mediocentro, ex de la Real Sociedad, vio en el derbi frente al FC Barcelona la quinta amarilla del curso, por lo que se convierte en una baja obligada para Manolo González. Una baja de peso, para ser exactos.

Porque el pivote vitoriano estaba siendo una de las pocas notas positivas del Espanyol en lo que llevamos de segunda vuelta y un fijo en los onces del técnico gallego, inamovible en el doble pivote acompañado por Pol Lozano o por Edu Expósito.

Las alternativas a Urko

Su ausencia en Vallecas abre entonces varias posibilidades de cara a confeccionar la alineación. Una de ellas, quizás la más probable, sería la de retrasar a Edu Expósito a la base junto a Pol Lozano y apostar por Ramon Terrats como mediapunta. Pero también parte con opciones Charles Pickel, mediocentro puro que podría actuar junto al '10' manteniendo al de Cubelles en el enganche.

Paralelamente, otra incógnita reside en la pareja de Cabrera en el eje de la zaga (con Riedel y Calero disputándose el puesto), mientras que no se descarta tampoco el cambio de sistema dando entrada tanto a Kike García como a Roberto Fernández en una doble punta más que aprovechable teniendo en cuenta los múltiples factores negativos que afectan al Rayo Vallecano.

Un Rayo en cuadro

Y es que si el Espanyol se ha quedado cojo en la medular, el Rayo directamente deberá presentar una defensa inédita e inexperta el próximo jueves. La goleada recibida frente al Mallorca dejó un peaje extra para Iñigo Pérez, que perdió de una tacada a Nobel Mendy y a Florian Lejeune. El central senegalés vio la quinta amarilla del curso por una falta sobre Luvumbo, mientras que el francés también completó ciclo de amonestaciones nueve minutos después por una acción sobre Muriqi.

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Ambos defensores, titulares indiscutibles, se perderán el duelo ante el Espanyol. Pero no serán los únicos. Si los madrileños ya acusaban duras bajas en la retaguardia, el pase a semifinales de la Conference League dejó otro peaje. Luiz Felipe, llamado a ser de la partida ante los blanquiazules junto a Pathé Ciss en el eje de la zaga, se retiró lesionado en Atenas y también se perderá el partido del jueves. La alternativa probable, teniendo en cuenta todos los contratiempos, reside en el joven Vertrouwd, que ha ido perdiendo protagonismo conforme iba avanzando la temporada.