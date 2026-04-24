Ni Sant Jordi animó al Espanyol: solo un equipo lo salva de ser el peor de Europa en 2026

La permanencia sigue sin ser un miedo real para el Espanyol de Manolo González porque la primera vuelta que firmaron fue sensacional, pero el 2026 que están firmando los pericos es para olvidar. Esta vez, ni el poder de Sant Jordi y todo lo que significa para el pueblo catalán pudo guiar a los blanquiazules a un triunfo que no saborean desde finales de 2025. Los datos no mienten: solo un equipo les salva de ser el peor de las mejores diez ligas de Europa en 2026.

Sergio Camello dio la victoria al Rayo Vallecano casi gracias a un tanto en el segundo tiempo y alarga la negativa racha de un Espanyol que cada vez tiene menos moral. Esta vez, la suerte tampoco sonrió a los de Manolo González, que lamentaron un penalti fallado en el primer acto, lanzado por Kike García. El veterano delantero no pudo superar a Dani Cárdenas con un disparo potente al costado derecho del meta catalán.

El Rayo celebra el gol de Camello en los últimos minutos ante el Espanyol / EFE

Con la derrota, el Espanyol, que hace unos cuantos meses soñaba con Europa, suma cinco empates (Levante, Celta, Elche, Real Oviedo y Real Betis) y diez derrotas (FC Barcelona, Girona, Valencia, Alavés, Villarreal, Atlético, Mallorca, Getafe, FC Barcelona y Rayo Vallecano). Cada semana que pasa se hunde en un ranking de dudoso honor.

Cinco puntos en 15 partidos

En total, el Espanyol suma 5 puntos (todos empates) en 15 partidos, siendo uno de los peores equipos de 2026 con diferencia. Equipos que lo acompañaban en este triste registro están empezando a dejarlo atrás. Uno de ellos, el Heidenheim, colista de Alemania, que con el reciente triunfo ante el Unión Berlín suma 8 puntos en 15 duelos este año, tres unidades más que los blanquiazules. O el Tottenham, que con el empate ante el Brighton ya registra seis insuicientes puntos en 2026 (en 15 choques).

El Espanyol cayó en Vallecas / EFE

También el Dukla Praga y el FC Zlín, ambos de la liga checa, que ya suman seis y ocho puntos (diez partidos) respectivamente en 2026. Incluso el MFK Karviná, también de la misma liga, que empezó 2026 con siete derrotas y un empate en liga, siendo el peor equipo de las diez ligas top de Europa, se ha relanzado con dos triunfos consecutivos, alcanzando los siete puntos en 10 encuentros.

¿Hay alguien peor que el Espanyol?

El Heracles Almelo de la Eredivisie suma los mismos puntos que los pericos en lo que va de año, cinco, pero han ganado un duelo y los han sumado en dos partidos menos (13). Pero sí que hay un equipo que empeora al Espanyol en 2026: el Metz, claro colista de la Ligue 1, con 4 puntos sumados en 14 duelos.

La situación actual contrasta demasiado con cómo se cerró el año en Cornellà. Lo hicieron con una racha de victorias (cinco), algo inédito en el club desde 1999. Nadie le discute el puesto a Manolo González, porque así se lo ha ganado con una primera vuelta sensacional, pero es una realidad que el equipo se ha venido abajo.

Por suerte para los pericos, esta racha horrible aún está lejos de comprometer su participación en Primera la próxima temporada.