Sanción al Espanyol por el lanzamiento de botellas en el derbi

Pese a la tensión y a las voces más alarmistas que señalaban que el infierno se iba a hacer realidad en el RCDE Stadium, el duelo entre Espanyol y FC Barcelona transcurrió con total tranquilidad, a pesar de la enorme rivalidad entre ambos conjuntos. No hubo incidentes reseñables, ni en las gradas ni dentro del terreno de juego, más allá de alguna acción subida de tono, habitual en los derbis de este nivel.

El Espanyol ya se protegió en la antesala del partido ante el regreso, por primera vez, de Joan Garcia al feudo perico. Y, más allá de cánticos y abucheos dirigidos al guardameta de Sallent, la tensión no fue a mayores. En ese sentido, LaLiga emitió este miércoles un escrito de denuncia en el que refleja hasta 16 incidentes relacionados con el derbi, la mayoría cánticos contra el portero o su rival.

El club perico ya había difundido previamente una serie de indicaciones sobre los accesos al recinto y había comunicado la prohibición de ingresar al estadio con bolsas de gran tamaño o con simbología del Barça. De forma paralela, y con el objetivo de prevenir el lanzamiento de objetos, la directiva blanquiazul decidió instalar dos redes de unos ocho metros de altura que cubrían el ancho comprendido entre las intersecciones de la línea de gol y las líneas del área de penalti, situadas detrás de las porterías

Víctor García Verdura, en el derbi entre Espanyol y Barça / Gorka Urresola Elvira

Sin embargo, este escrito también refleja el lanzamiento de botellas que se produjo en los minutos finales. De hecho, ya el acta del colegiado García Verdura recogió esta situación. "En el minuto 90 se lanzaron varias botellas semillenas y cerradas desde la grada situada en la esquina derecha saliendo desde el túnel de vestuarios, donde se ubicaban aficionados del equipo local, identificados con las camisetas y bufandas que lo portaban", relató el árbitro, y añadió que "dichas botellas no llegaron a impactar en ningún jugador ni causar ningún daño".

En ese sentido, el Comité de Competición consideró el lanzamiento de botellas como una alteración del orden del encuentro de carácter leve. El hecho de que se tratara de un incidente totalmente aislado y de que no impactara ni hiriera a nadie jugó a favor del club perico, que además colaboró activamente antes, durante y tras el partido para evitar cualquier otra situación peligrosa.

Los jugadores del Barça celebran uno de sus goles frente al Espanyol / Gorka Urresola Elvira

De este modo, tal y como se tipifica en el artículo 117 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), esta alteración leve del orden será sancionada con una multa económica de carácter reducido, que rondará los 300 euros. La resolución del Comité no agrava la situación del RCDE Stadium, que ya se encuentra apercibido de cierre parcial por incidentes anteriores, ya que el organismo no considera este episodio como reincidencia ni como causa suficiente para activar dicha sanción.