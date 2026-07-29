Rubén Sánchez, sin minutos ante el Burnley y en la rampa de salida

Antes de entrar, dejen salir. En esa línea continúa trabajando el Espanyol. El club perico ha frenado las incorporaciones en los últimos días y sigue centrado en aligerar la plantilla para poder dar entrada a más refuerzos que eleven el nivel del equipo de Manolo González. Con el objetivo de la permanencia y después de lo visto en pretemporada, los blanquiazules todavía necesitan incorporaciones de nivel.

En ese sentido, todo apunta a que uno de los que saldrá será Rubén Sánchez. Con Omar El Hilali como titular indiscutible en el carril derecho, el lateral barcelonés parece no entrar en los planes de Manolo González. Así quedó reflejado en el duelo ante el Burnley, donde no disputó ningún minuto.

Lo cierto es que la pasada temporada apenas tuvo oportunidades sobre el terreno de juego y, en los pocos partidos en los que participó, se le vio algo precipitado y cometió algunos errores que terminaron por condenarle al ostracismo. De hecho, disputó 878 minutos el curso anterior y cerró la campaña con una asistencia en su casillero.

Ahora, el Espanyol busca darle salida para poder reforzar la plantilla con la incorporación de otros jugadores. En ese sentido, el periodista Matteo Moretto adelantó que la opción que más fuerza está cobrando para resolver el futuro de Rubén Sánchez es la carta de libertad. El Espanyol y el entorno del futbolista trabajan en esa posibilidad porque aunque hay varios clubes interesados, pocos contemplan pagar un traspaso por un jugador al que solo le restan cinco meses para poder negociar libremente con cualquier equipo.

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De esta manera, todo apunta a que Rubén Sánchez ya ha disputado sus últimos minutos como jugador del Espanyol y que los caminos entre el lateral catalán y el club perico se separarán definitivamente durante este mercado de verano.