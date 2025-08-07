Suscripción

Rubén Sánchez: "Estoy muy feliz y contento de volver a estar en casa"

Preguntado por el objetivo del Espanyol de cara a la siguiente temporada, el canterano blanquiazul ha deseado que el curso "acabe bien como el año pasado, pero con más antelación"

Rubén Sánchez, en un entrenamiento del Espanyol

EFE

Barcelona

El lateral derecho del Espanyol Rubén Sánchez ha afirmado este jueves, en declaraciones al club en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, que está "muy feliz y contento de volver a estar en casa" tras regresar de su cesión al Granada, en Segunda, donde disputó 23 partidos como titular.

El futbolista forma parte de la primera plantilla blanquiazul esta temporada y confía en llegar al máximo al estreno liguero, el domingo 17 de agosto contra el Atlético de Madrid: "Hemos ido de menos a más. Estamos cogiendo ritmo y conceptos y al final es lo que nos va a servir en el inicio de LaLiga".

Rubén Sánchez ha apuntado que el amistoso de este viernes contra el Newcastle inglés, a las 20:30 horas en el estadio Saint James Park, es "el último reto" de la pretemporada. "Nos viene un rival muy parecido al Atlético de Madrid. Debemos estar a punto y coger buenas sensaciones", ha reflexionado.

Preguntado por el objetivo del Espanyol de cara a la siguiente temporada, el canterano blanquiazul ha deseado que el curso "acabe bien como el año pasado, pero con más antelación".

Y es que, en la campaña 2024-25, el equipo logró la permanencia, aunque tuvo que esperar a la última jornada para cerrarla matemáticamente.

