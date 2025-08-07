Rubén Sánchez: "Estoy muy feliz y contento de volver a estar en casa"

El lateral derecho del Espanyol Rubén Sánchez ha afirmado este jueves, en declaraciones al club en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, que está "muy feliz y contento de volver a estar en casa" tras regresar de su cesión al Granada, en Segunda, donde disputó 23 partidos como titular.

El futbolista forma parte de la primera plantilla blanquiazul esta temporada y confía en llegar al máximo al estreno liguero, el domingo 17 de agosto contra el Atlético de Madrid: "Hemos ido de menos a más. Estamos cogiendo ritmo y conceptos y al final es lo que nos va a servir en el inicio de LaLiga".

Rubén Sánchez ha apuntado que el amistoso de este viernes contra el Newcastle inglés, a las 20:30 horas en el estadio Saint James Park, es "el último reto" de la pretemporada. "Nos viene un rival muy parecido al Atlético de Madrid. Debemos estar a punto y coger buenas sensaciones", ha reflexionado.

Preguntado por el objetivo del Espanyol de cara a la siguiente temporada, el canterano blanquiazul ha deseado que el curso "acabe bien como el año pasado, pero con más antelación".

Y es que, en la campaña 2024-25, el equipo logró la permanencia, aunque tuvo que esperar a la última jornada para cerrarla matemáticamente.