Rubén Sánchez, cuestión de tiempo para su adiós del Espanyol

El Espanyol en su edición 2026/27 tiene todavía trabajo por hacer. A pesar de haber comenzado la campaña goleando al Levante en casa con un ilusionante buen nivel, las recientes caídas ante Real Madrid y Real Sociedad encendieron las alarmas de una mala racha arrastrada desde el final de la pasada campaña, misma por la cual solo se cuentan con tres victorias oficiales desde enero del presente año.

Manolo González, en el Espanyol-Madrid / Dani Barbeito

Hace falta, entonces, mejorar las prestaciones para recibir al Sevilla en la próxima jornada y, seguramente, lo hará el conjunto blanquiazul sin un nombre que lleva ya tiempo en la rampa de salida: Rubén Sánchez. El Elche y el Espanyol han avanzado hasta alcanzar un principio de acuerdo para el traspaso del lateral, acorde a la información de 'La Grada', una operación que podría quedar resuelta en las próximas horas si las conversaciones con el futbolista terminan de llegar a buen puerto.

La llegada de Rubén al Martínez Valero lleva semanas encima de la mesa. El jugador se ha mantenido como una de las prioridades del Elche durante todo el verano y, aunque todavía quedan algunos aspectos por concretar en su contrato, existe confianza en que las partes puedan cerrar el acuerdo definitivo.

Rubén Sánchez da un pase con el Espanyol, durante un partido amistoso. / RCDE

El lateral catalán ha despertado el interés de otros clubes durante el mercado. Entre ellos se encuentra el PAOK, que llegó a presentar una propuesta para hacerse con sus servicios. Sin embargo, Rubén Sánchez siempre habría situado al Elche como su destino preferido, circunstancia que ha facilitado el avance de las negociaciones.

La salida del futbolista no iba a producirse de manera gratuita. Rubén Sánchez todavía tenía un año de contrato con el Espanyol y la postura de Monchi, director deportivo del conjunto perico, ha sido firme durante las negociaciones. El club catalán ha exigido una compensación económica para permitir su marcha.

Mientras se resuelve su futuro, Rubén ha permanecido al margen de los planes del Espanyol. El jugador no ha entrado en las convocatorias del equipo en las tres primeras jornadas de Liga y tampoco disputó los últimos encuentros de preparación del verano.

¿Algún reemplazo?

La pasada campaña, tras volver de cesión, Rubén convenció a Manolo González durante la pretemporada y comenzó el curso formando parte del primer equipo, aunque posteriormente su participación estuvo muy por debajo de las expectativas. Rubén Sánchez terminó disputando únicamente 805 minutos en Liga y fue titular en ocho encuentros. Con su contrato entrando en su último año, el Espanyol y el propio jugador consideraron que una salida durante este verano podía ser la mejor solución para ambas partes.

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Ahora el asunto se centra en lo que se hará con su salida en este final de mercado. Monchi tenía claro que Rubén era uno de los 'descartes' de la entidad, pero la soledad de Omar en el lateral derecho -al menos en las opciones del primer equipo- abren la puerta a una posible incorporación en la recta final para sustituirle.